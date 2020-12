Het historische vaandel van Inter Amicos in de oorspronkelijke transportkist.

Conservator Marianne Eekhout is trots op 'I love Dordt'

I Love Dordt is de meest Dordtse expositie die je kunt bedenken

Elke Dordtenaar zal zich herkennen in het verzamelde materiaal. Vanaf zondag 13 december is de tentoonstelling I Love Dordt te bewonderen in het Dordrechts Museum. Hierin worden vierhonderd objecten getoond die door inwoners van de stad zelf beschikbaar zijn gesteld.