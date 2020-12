Tips van een vinoloog voor een goede wijn bij het kerstdiner

Kerstmis wordt dit jaar weliswaar in kleine kring gevierd, dat neemt niet weg dat we lekker willen eten en drinken. Over dat laatste spraken we met wijnexpert Magda van der Rijst. Ze is vinoloog en werd onlangs verkozen tot wijnvrouw van het jaar.

Wat Van der Rijst zelf gaat drinken, weet ze nog niet zeker. "Als het een koude dag is als vandaag, dan iets waar ik warm van word: een zachte rode wijn. Wat er zeker opengaat is een bubbel. Dat zal met kerst wel een champagne zijn. Ik vind cava ook echt fantastisch en er zijn ook wel wat mooie prosecco's.

Drie trends

De populariteit van mousserende wijnen is volgens de vinoloog erg toegenomen. "Dat is met prosecco begonnen. Dat was toen een trend, maar heeft ertoe geleid dat mensen op zoek gingen naar andere mousserende wijnen, en ook op andere momenten. Was het anders vooral met oud en nieuw en misschien op het terras, nu zie je dat mousserende wijnen bij de maaltijd gedronken worden."

Een andere trend is dat mensen meer op zoek gaan naar nieuwe, spannende druivenrassen, vertelt Van der Rijst. "Dus misschien een keer geen Chardonnay, maar een Albarino, Bordello of Timorasso: rassen die je veel minder hoort."

Die zijn ook gewoon in de supermarkt te vinden. "En vooral supermarkten die een uitgebreid assortiment hebben", zegt Van der Rijst. "Maar de supermarkten zitten toch wel bovenop die trends. Dan is het een kwestie van goed het etiket lezen, het ras staat er bijna altijd wel op."

Een derde zichtbare trend is om wat extra te drinken met kerst. Doordat mensen minder uit eten kunnen, stappen ze eerder bij speciaalzaken naar binnen, ook bij de wijnwinkel, weet de vinoloog.

Stapt eens een wijnwinkel in

Mocht je op zoek zijn naar een wijn die het beste past bij je kerstmaaltijd, dan adviseert Van der Rijst om bij een wijnwinkel naar binnen te stappen, ook al kun je het wel op internet vinden. "Dat is zo leuk, de mensen die in die winkel staan, kennen hun assortiment goed. Die weten zoveel van wijn, en negen van de tien keer houden ze ook ontzettend van eten en koken. Die weten je direct de weg te wijzen."

Welke wijn bij welk gerecht past, hangt helemaal af van de bereiding. Neem kalkoen bijvoorbeeld: "Hoe ga je hem klaarmaken? Vullen met gehakt en kastanjes? Of ga je er roomsaus bij geven? Dat maakt uit."

Vuistregel

Mocht het je te ingewikkeld worden, heeft Van der Rijst een vuistregel: "Bij wit vlees drink ik een witte of een lichte wijn, bij rood vlees drink ik een rode wijn die wat voller en zwaarder is. Kalkoen is wit vlees. Als je dat hele gerecht licht houdt, zou ik naar een wat rijkere witte wijn gaan. Dat kan een Chardonnay zijn die op hout gelagerd heeft (in een houten vat gerijpt, red) of een mooie Vedejo uit Rueda of een Pinot Gris uit de Elzas."

Supermarkt

Maar hoe vind je die wijnen? "Tegenwoordig zijn de wijnen in de supermarkt ingedeeld op smaakprofiel. Als je weet: mijn gerecht is niet al te zwaar, maar wel vol of zacht, dan kijk je bij 'vol en soepel', 'of licht en fris'. Eigenlijk kun je dan vanuit dat vak prima kiezen, dan past dat bij je gerecht", zegt de vinoloog.

En dat hoeft niet per se heel duur te zijn. Je kunt zeker een goede wijn kopen voor vijf of zes euro. "Maar als ik heel eerlijk ben, dan raad ik wel aan om - als er de mogelijkheid is - iets meer uit te geven. Als je in de buurt van een tientje komt, heeft die wijnmaker net wat meer ruimte gehad om er meer in te stoppen en meer uit te halen. Dat proef je. In die paar euro, wat best veel is, krijg je een veel complexere wijn. Die vertelt meer over de streek waar de druif vandaan komt, die laat gewoon net iets meer zien."