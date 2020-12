Spelers én trainer van Excelsior vinden geen verklaring voor 'verreweg onze slechtste wedstrijd van dit seizoen'

Ahmad Mendes Moreira (Excelsior) over nederlaag tegen Jong Utrecht: 'Zij waren veel feller en slimmer in de duels'

Marinus Dijkhuizen over derde nederlaag op rij voor Excelsior: 'Ik maak me al een tijdje zorgen'

Excelsior stond vrijdagavond in de rust al met 2-0 achter tegen de Utrechtse beloften. Kort na de pauze kwam daar, ondanks drie wissels van Dijkhuizen aan het begin van de tweede helft, een derde treffer bij. In de laatste minuten kwam Excelsior nog wel terug tot 3-2, maar dat was allemaal te laat voor een resultaat.

"De tegenstander was vaardiger, had meer loopvermogen en meer drive. Vooral dat laatste is een slechte zaak", vertelt Dijkhuizen vrijdagavond op een verregend Zoudenbalch. "Tot de 1-0 was het redelijk, maar daarna zakte het naar een bedenkelijk niveau. En dat is helaas vaker gebeurd. Hoe dat kan is de grote vraag, die is heel moeilijk te beantwoorden."

"Ik denk dat zij heel veel feller en slimmer waren in de duels", vult vleugelaanvaller Mendes Moreira zijn trainer aan. "Daardoor werden we overlopen en de goals die we tegen kregen waren ook gewoon verdedigende fouten. Dan speel je een verloren wedstrijd." Wieffer: "Ik denk dat we op zich wel redelijk beginnen, maar dan maak ik die fout waar de 1-0 uit voortkomt."

"Daarna worden de ruimtes weer veel te groot op het middenveld, vooral op het laatst als zij nog hakjes gaan doen enzo", vervolgt de middenvelder. "Dan voel je toch wel een beetje dat je vernederd wordt. Dat zie je misschien niet aan de uitslag, maar dit had ook zomaar 6-0 ofzo kunnen worden. Het was echt heel slecht. Hoe dat kon? Als ik daar een antwoord op had... we waren van plan om druk te zetten maar dat liep niet echt lekker."

Getergde ploeg

De nederlaag in Utrecht was voor Excelsior alweer de derde op rij. De afgelopen twee weken werd ook verloren van Roda JC (3-1) en FC Volendam (2-3). "Dan verwacht je een getergde ploeg", vertelt Dijkhuizen daarover. "Ze wilden ook agressief spelen met hoge druk, prima plan. Maar daar kwam in de praktijk niets van terecht. De buitenkanten waren heel zwak. Mendes Moreira, Zwarts en Niemeijer kwamen er niet doorheen. En Ómarsson had een off-day vandaag."

Mendes Moreira: "Tegen Volendam was het nog redelijk en ook de eerste helft tegen Roda was goed, dus daar probeer je dan hoop uit te putten. We wisten dat er genoeg kansen lagen tegen Jong Utrecht, maar zij hebben overtuigend en terecht gewonnen."

'Ik maak me al een tijdje zorgen'

Komende dinsdag wacht Excelsior nog het bekerduel met PEC Zwolle, volgende week zondag spelen de Rotterdammers hun laatste wedstrijd van dit jaar, thuis tegen koploper Cambuur. In die twee duels zal Excelsior het jaar nog met een positief gevoel af willen sluiten. De Kralingers staan voorlopig op plek twaalf in de Keuken Kampioen Divisie. De achterstand op de promotieplekken valt nog mee, ondanks dat er dit seizoen al acht keer werd verloren.

"Ik maak me al een tijdje zorgen, het is een constant gevecht. Vanaf het begin van de voorbereiding al", vertelt Dijkhuizen over al die mindere resultaten. "We hebben het even een tijdje op de rit gehad tegen de wat mindere ploegen, maar alle ploegen die maar een beetje sterker zijn verliezen we van of spelen we gelijk tegen. Dus het is helaas structureel."

Of Dijkhuizen zich ook zorgen maakt om zijn eigen positie als trainer van Excelsior? "Nee", is het korte antwoord.

Bekijk boven dit bericht de volledige interviews met Marinus Dijkhuizen, Ahmad Mendes Moreira en Mats Wieffer.