Excelsior verliest, striptekening Jan, Jans en de Kinderen al vijftig jaar oud; het wek- en weerbericht van 12 december

De laatste nieuwsupdates en het actuele weerbericht. Met dit overzicht ben je in een keer bijgepraat.

Eerst het weer. Vandaag belooft opnieuw een grijze dag te worden en zijn er perioden met regen en motregen. De temperatuur loopt naar 7 of 8 graden en er staat maar weinig wind. In de loop van de middag klaart het lokaal even op.

Vanavond en vannacht breiden de opklaringen zich over de regio uit en is het op een enkele bui na droog. De temperatuur ligt rond de 6 of 7 graden en er waait een zwakke tot hooguit matige westenwind.

Wat je misschien gemist hebt

- De politie heeft een 40-jarige Dordtenaar opgepakt voor het dreigen met een terroristische aanslag. De Amerikaanse autoriteiten hadden de Nederlandse politie getipt.



- Excelsior heeft vrijdagavond met 3-2 verloren van Jong FC Utrecht. De Rotterdammers lieten lange tijd weinig zien tegen de beloften en kwamen aanvallend gezien uiteindelijk te laat op gang om een ruime achterstand goed te maken.- Leden van de vakbond FNV zijn een petitie gestart om havenbondsman Niek Stam toch op de kieslijst voor het voorzitterschap te krijgen. Hij kreeg vrijdag te horen dat hij definitief niet op de lijst komt te staan.

Dit kun je vandaag verwachten

- Avifauna van de Biesbosch, een vuistdik boek over honderd jaar vogelgeschiedenis van de Biesbosch en alle 328 vogelsoorten die er ooit zijn waargenomen, ligt vanaf zaterdag in de winkels.

- De randweg Dordrecht (N3) is dit weekend in beide richtingen dicht tussen afslag De Staart/Dordrecht Centrum en de A16. De afsluiting duurt tot maandagochtend 05:00 uur.



- Het is zaterdag vijftig jaar geleden dat voor het eerst de strip Jan, Jans en de Kinderen verscheen in de Libelle, getekend door Rotterdammer Jan Kruis. Hij bleef de tekeningen tot 1999 zelf maken. Kruis overleed in 2017 op 83-jarige leeftijd.