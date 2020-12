Werken of op pad met oud en nieuw? Geen metro's, trams en bussen op 31 december na 20:30 uur

Werknemers met nachtdiensten of mensen die in kleine kring oud en nieuw willen vieren en die met het openbaar vervoer willen reizen, moeten met de jaarwisseling alternatief vervoer regelen. De metro's, trams en bussen van de RET rijden op 31 december tot 20:30 uur. Ook Connexxion, EBS en Qbuzz hebben hun laatste ritten rond die tijd.

De RET zette de afgelopen jaren tussen 22:00 uur en 00:00 uur metro's in, om mensen van en naar het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug te brengen. Ook van en naar de vuurwerkshow in Rotterdam-Nesselande reden toen metro's. Zo'n 32-duizend mensen maakten vorig jaar gebruik van het openbaar vervoer rond de jaarwisseling.



Dit jaar is vuurwerk verboden en zijn vuurwerkshows afgelast. "Aangezien er geen stedelijke vuurwerkshows en geen kleinschalige evenementen plaatsvinden, zal de RET de reguliere dienstregeling op 31 december 2020 om 20:30 uur eindigen", zo meldt burgemeester Aboutaleb in een brief aan de gemeenteraad.



De bussen van Connexxion in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee rijden, net als voorgaande jaren, tot 20:00 uur. Dat geldt ook voor EBS op Voorne-Putten en in Rozenburg. Op Nieuwjaarsdag geldt vervolgens een zondagsdienstregeling.

Merwedelingelijn

Qbuzz, dat het busvervoer in de Drechtsteden en Gorinchem regelt, rijdt ook tot ongeveer 20:00 uur. Sommige ritten , bijvoorbeeld vanuit Utrecht en vanaf Rotterdam, vertrekken na 20:15 uur voor het laatst. Ook hier geldt op nieuwjaarsdag de zondagsdienstregeling.

De laatste trein van de Merwedelingelijn vertrekt op oudjaarsdag om 19:56 uur vanuit Dordrecht naar Gorinchem. Naar Geldermalsen gaat de laatste om 19:41 uur. Vanuit Geldermalsen naar Dordrecht gaat de laatste om 19:39 uur.

NS

De NS maakt de dienstregeling rond oud en nieuw ongeveer een week van tevoren bekend. Het meeste treinverkeer ligt normaal gesproken tussen 20:00 uur en 01:00 uur stil.