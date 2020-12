Diederik Gommers over zijn liefde voor de stad Rotterdam, het Erasmus MC en Feyenoord: 'Hier heb ik geleerd om nooit op te geven'

Ineens werd hij van ic-arts in het Erasmus MC in Rotterdam een bekende Nederlander. Diederik Gommers was dit jaar overal te horen en te zien, vanwege zijn kennis en kunde, maar ook vanwege zijn innemende eerlijkheid en de passie om tegen het coronavirus te vechten. In Sanders Gerse Gasten onthult Gommers aan Sander de Kramer waar zijn wens om arts te worden is begonnen.

Als kind is Gommers uit een rijdende auto gevallen en belandde daardoor op de snelweg. Bij het incident liep hij ernstige verwondingen op aan zijn gezicht. "Ik moest vijf dagen in het ziekenhuis blijven om te herstellen", vertelt hij.

"Je zal het misschien niet verwachten, maar ik heb een reuze leuke tijd gehad in het ziekenhuis. Ik lag met heel aardige kinderen op de afdeling en vermaakte me prima. Ik vond het zelfs gezellig. Hier is waarschijnlijk mijn liefde voor het ziekenhuis ontstaan. Onbewust dacht ik: dit is een leuke plek. Hier wil ik later werken."

Studeren in de stad

Gommers is opgegroeid in Brabant en verhuisde naar Rotterdam toen hij ging studeren. Hij neemt presentator Sander de Kramer mee naar zijn studentenhuis aan de Mathenesserlaan.

"Toen ik begon, was het nog niet zoals nu. Je moest flinke afstanden afleggen om van kroeg naar kroeg te gaan en we hadden geen telefoons om af te spreken. We eindigden dan in Het Witte Huis, want dat was altijd open. Daar kwam je elkaar uiteindelijk toch wel weer tegen."

"De mooiste tijd van mijn leven", noemt Gommers zijn studententijd. "Ik woonde samen met vrienden in een prachtig herenhuis. In de achtertuin hadden we een ontzettend smerige vijver. Wie afstudeerde, werd in de vijver gesmeten."

Prostituee rijdt mee

Gommers vertelt Sander een bijzondere anekdote: "Ons studentenhuis stond pal naast het bordeel Mayfair. Maar niemand uit onze vriendengroep durfde er ooit naar binnen te stappen. Op een ochtend startte ik mijn Kever, toen een dame in een minirokje op het raam tikte. Of ze mocht meerijden naar de stad. Nietsvermoedend zei ik: 'Geen probleem, hoor. Stap in'."

"Vlakbij het Erasmus MC vroeg die mevrouw opeens of ik geen problemen zou krijgen als mijn collega's haar uit mijn auto zouden zien stappen. Toen viel het kwartje pas. 's Avonds kon ik tegen mijn vrienden opscheppen dat ik de eerste was die een prostituee in de wagen had."

'In deze stad werd ik een echte doorzetter'

Zijn komst naar Rotterdam destijds heeft hem naar eigen zeggen positief veranderd. "Het is hier echt 'schouders eronder en gaan'. Ik houd van deze stad. Hier ben ik een echte doorzetter geworden. Ik heb geleerd om nooit op te geven."

Dat karakter helpt hem nu in de strijd tegen corona. "Deze periode is af en toe best spannend. Maar dan heb ik wel zoiets van: 'Het maakt me niet uit hoe, maar we gáán het met elkaar oplossen. Dat is wel in deze stad ontstaan. Zeker als je van Feyenoord houdt, zit het wel eens tegen. Het heeft mij wel energie gegeven om niet bij de pakken neer te gaan zitten."

Als voorbeeld noemt hij de eerste coronagolf. "Toen het in maart zo hard ging en het écht lastig was om voldoende ic-plekken te hebben, gaf ik ook niet op. Ik bleef communiceren met intensivisten en anderen dat het ons zou lukken. Toen de cijfers vervolgens gingen dalen, dacht ik: 'Yes, we hebben het gered!'".

'Het vaccin gaat ons oude leven teruggeven'

Maar corona is de wereld nog niet uit. Hij noemt de situatie waarin we nu zitten, wel anders dan in maart. "We benaderen het nog een beetje teveel als de eerste golf, maar we weten nu veel meer. We moeten nu meer gaan zoeken in oplossingen hoe we met het virus kunnen leven."

Gommers is zelf vooral blij met het vaccin, dat er sneller dan verwacht aan zit te komen. "Natuurlijk maakt iedereen zich zorgen of het wel veilig is, maar de beoordelingsinstanties gaan dat echt goed doen. Ik hoop echt dat het vaccin er in januari is. Dat gaat ons oude leven teruggeven. Niet gelijk, maar ik verwacht wel in de zomer van 2021. Misschien dat reizen dan nog lastig is, maar daar hebben we dan ook wel een oplossing voor."

Gommers brengt een groot deel van zijn tijd door in het Erasmus MC. Het ziekenhuis betekent veel voor hem. "Ik ben er gewoon trots op, dat je dit met elkaar doet. Ik vind het mooi werk om te doen. Covid is heel erg, maar voor ons als artsen is het ook weer een uitdaging. Het is een nieuwe ziekte waarvan je wil weten wat wij er aan kunnen doen. Dat is een puzzel, die je het liefst zo snel mogelijk oplost. Niemand weet het, dus misschien kan juist jij een bijdrage leveren aan het oplossen van die puzzel."

Feyenoord

Een andere grote liefde van de ic-arts is Feyenoord. Sander neemt hem mee naar De Kuip. "Het is een liefde die ik van mijn vader heb gekregen. Feyenoord was thuis gigantisch. We gingen nooit naar het stadion vroeger, maar sinds een aantal jaar ga ik wel met mijn twee zonen."

En dat komt eigenlijk door een Amsterdammer, waarmee hij ooit op een congres zat. "Dat is al niks", lacht hij, "maar die had wél een mooi verhaal. Zijn dochter was al ouder en op verjaardagen hebben zij het steeds over gebeurtenissen in het stadion. Toen dacht ik: 'dat moet ik ook'. Mijn kinderen waren toen 16 en 10. Toen hebben we ook een seizoenskaart gekocht en sindsdien gaan we. Ik kan als vader dan echt genieten hoe wij die emoties met elkaar hebben."

Honderdduizenden volgers

De populariteit van de ic-arts is momenteel enorm. Bekend met Instagram was hij niet, maar momenteel heeft hij al 384.000 volgers. "Voor mij is het doel om dingen uit te kunnen leggen. Dat ik al die volgers heb en dat mensen mij herkennen, is soms best lastig. Mensen kunnen dan soms boos worden om iets wat ik zeg, terwijl ik dan denk: 'zo bedoelde ik het niet, heb je wel het hele interview gelezen?' Maar tot nu toe zijn de meeste mensen positief en dat is mooi."

Hij moest wennen aan het onder een vergrootglas liggen. "Ik ben ook maar een Nederlander met een mening en emoties. Ik probeer bij mezelf te blijven en heb het gelukkig hartstikke druk, dus hoef niet al te veel na te denken over wat anderen over me zeggen."

Gommers stal de harten van de Nederlanders, toen hij op vaderlijke toon bij Eva Jinek aan tafel het gesprek aanging met Famke Louise over het coronavirus. "Ik dacht: wat gaat er thuis altijd mis als ik dit met mijn eigen kinderen bespreek? Mijn zoon zegt dan vaak dat ik niet moet denken dat ik álles weet. Ik wilde het nu aanpakken, zonder dat dat zou gebeuren. Het pakte goed uit, een beetje door de ervaringen van thuis."



De uitzending van Sanders Gerse Gasten met Diederik Gommers is zaterdag om 17:00 uur te zien op TV Rijnmond en wordt elk uur herhaald. De hele aflevering is ook hieronder te zien.