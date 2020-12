Hardinxvelder Kim Putters opnieuw invloedrijkste Nederlander

Putters is ook kroonlid van de Sociaal Economische Raad, bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

De Volkskrant Top 200 laat zien wie het meest voorkomt in de netwerken van bestuurlijk Nederland. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam staat op de elfde plek. Hij is daarmee de hoogste persoon met een niet-westerse achtergrond in de Top 200.

De coronacrisis heeft een flink stempel op de lijst gedrukt. Jaap van Dissel is de hoogste nieuwkomer in de lijst. De voorzitter van het Outbreak Management Team staat op 2. Erasmus MC-directeur Ernst Kuipers staat op plek 23. Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC volgt op plek 28 en ic-arts Diederik Gommers staat op 32. Ook zij zijn alle drie nieuw in de lijst.

Rotterdam is verder vertegenwoordigd in de lijst in de persoon van Allard Castelein, directeur van het Havenbedrijf Rotterdam. Hij staat op plek 117. Vorig jaar stond hij op plek 82. Hoger staat Dick Benschop, president-directeur van de Schiphol Group waar ook Rotterdam The Hague Airport onder valt. Hij staat op 12.