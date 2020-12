Opnieuw explosie bij Poolse supermarkt; eigenaar heeft ook zaken in de regio

De eigenaar van een Poolse supermarkt in Beverwijk waar zaterdagochtend opnieuw een explosief is afgegaan, heeft ook een supermarkt in Rotterdam en een slijterij in Vlaardingen. Eigenaar Mohamed Mahmoed is ervan overtuigd dat een concurrent achter de vernietigende explosies zit, meldt hij aan de Telegraaf.

Zaterdagochtend was het voor de tweede keer raak bij de Biedronka-vestiging in Beverwijk. Eerder waren er ontploffingen bij gelijknamige Poolse supermarkten in Aalsmeer en Heeswijk Dinther. De winkel in Aalsmeer is ook van dezelfde eigenaar als de winkels in Rotterdam en Beverwijk.

"Na die tweede explosie was het me duidelijk: deze intimidatie is echt gericht op mij", zegt Mahmoed tegen de Telegraaf. Volgens hem heeft hij geen vijanden en is hij nooit eerder bedreigd of afgeperst.

De winkeleigenaar die ook voetballer is van Quick Boys weigert zaterdag vragen van Rijnmond te beantwoorden. "Ik wil hier niet over praten", zegt hij aan de telefoon en verwijst naar het interview in De Telegraaf .

Meerdere winkels

Duidelijk is wel dat hij eigenaar is van vestiging Biedronka aan het Zuidplein in Rotterdam. De slijterij in Vlaardingen waar hij eigenaar van is, zit aan de dr. Wiardi Beckmansingel. Hij en familieleden bezitten in totaal twaalf winkels onder verschillende namen.

In De Telegraaf laat hij optekenen dat de aanslagen uit zijn eigen gemeenschap komen. "Negentig procent van de eigenaren zijn landgenoten", zegt de Iraakse Koerd. Verhalen dat hij zich met schimmige zaken bezighoudt doen de ronde, maar die verwijst hij naar het land der fabelen.

Angst

Na al die explosies is Mahmoed bang geworden. Hij slaapt niet meer en heeft inmiddels beveiliging. "Gelukkig zorgt de politie ervoor dat er toezicht is, ook op mijn andere zaken."

Die angst is er ook bij andere Poolse supermarkten in de regio en omwonenden daarvan. Er zitten ook Biedronka-winkels in Schiedam en Dordrecht.

"Ik had de politie al een paar keer gezien", zegt Menno, die bij die laatste winkel woont. "Ik hoop dat ze flink gaan surveilleren. Dat is de enigste oplossing om zoiets tegen te gaan. Het zal altijd 's nachts gebeuren. We vertrouwen er niet op dat er niets gebeurt. Daar gebeurt het te vaak voor."

De 22-jarige eigenaar van de Biedronka-winkel in Schiedam liet woensdag weten geen idee te hebben waarom de winkels worden opgeblazen. Ook voor zijn personeel is het heftig. "Ze maken zich ook wel zorgen. Ik geef ze de vrijheid om niet te komen werken als dat niet goed voelt. Dat laat ik aan hen over."