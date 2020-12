Levende haai spoelt aan op strand Ouddorp

Een levende haai is zaterdagmiddag aangespoeld op het strand van Ouddorp. Het gaat om een blauwe haai, meldt Reddingsteam Zeedieren Nederland (RTZ).

Het dier is meerdere keren terug de zee in gezet, maar zwom weer het strand op. Na overleg met Diergaarde Blijdorp is besloten de haai naar de Rotterdamse dierentuin te brengen voor verdere verzorging.

Volgens RTZ is het dier in een dolfijnenkist naar Rotterdam gebracht. De reddingsbrigade in Ouddorp heeft een zuurstoffles geleverd, om de haai tijdens de rit van zuurstof te voorzien.