Levende haai spoelt aan op strand Ouddorp: 'Eerste keer in 27 jaar dat ik dit meemaak'

Het dier van bijna twee meter lang is meerdere keren terug de zee in gezet, maar zwom weer het strand op. Na overleg met Diergaarde Blijdorp is besloten de haai naar de Rotterdamse dierentuin te brengen voor verdere verzorging.

Kans op overlijden

Volgens Jaap van der Hiele, woordvoerder van het RTZ, is de haai levend aangekomen in Diergaarde Blijdorp. "Er was 50 procent kans dat hij zou overlijden. Een haai moet namelijk bewegen in het water en kan hij dat niet, dan gaat hij dood."



Van der Hiele vertelt dat het dier van 1.86 meter lang in een dolfijnenkist naar Rotterdam gebracht. De reddingsbrigade in Ouddorp heeft een zuurstoffles geleverd, om de haai tijdens de rit van zuurstof te voorzien. "Die zuurstoffles is in het water gelegd, zodat hij op die manier zuurstof krijgt."

In leven houden

Medewerkers van Blijdorp doen momenteel hun best om het dier in leven te houden. "Hij is hier net binnengekomen", vertelt woordvoerder van Blijdorp Constance Alderlieste. "De haai wordt nu onderzocht om te kijken hoe zijn conditie is. Hij moet sowieso ook even wennen aan de overgang van het zeewater naar ons water."

De temperatuur en het zoutgehalte van het water in Blijdorp moet aangepast worden, legt Blijdorp hoofd Oceaan Mark de Boer uit. "We hebben de haai net overgezet van de dolfijnenkist naar de quarantainetank van Blijdorp. We zijn nu langzaam het zoutgehalte van de tank naar Noordzeeniveau aan het brengen."

Ondertussen is een heel team van deskundigen en dierenartsen opgetrommeld. "We gaan onze uiterste best doen om hem in leven te houden!" Dat is nog een hele kluif, want volgens De Boer is er een grote kans dat de haai alsnog komt te overlijden. "Een haai die niet in de Noordzee voorkomt en daar op het strand ligt... daar is iets mee. Gezonde dieren spoelen niet aan. Het is heel ingewikkeld om hem in leven te houden, maar het ziet er redelijk uit nu."

Extreem bijzonder

Dat er een levende haai aanspoelt is zeer bijzonder, weet Van der Hiele. "Dit is de eerste keer dat ik dit meemaak. De eerste keer in 27 jaar!" Ook De Boer raakt bijna niet uitgepraat over hoe bijzonder dit wel niet is. "Extreem bijzonder! Dit is de eerste keer dat we een blauwe haai binnen hebben gekregen. De meeste dieren zijn al dood voordat ze van het strand gehaald worden."