Spartaan Mica Pinto was dolblij met WK-loting Luxemburg: 'Dat wordt heel speciaal voor mij'

Sparta is sinds twee maanden een international rijker in Mica Pinto. De 27-jarige linksback is inmiddels niet weg te denken uit de basis van Sparta en heeft inmiddels ook al meerdere interlands gespeeld voor Luxemburg. En met dat land mag hij het binnenkort opnemen tegen zijn andere vaderland: Portugal. "Dat worden hele speciale wedstrijden voor mij."

Pinto raakte vorig jaar, toen hij in de winterstop overkwam van Fortuna Sittard, geblesseerd maar knokte zich tijdens de voorbereiding op dit seizoen de basis in. "Het was al met al een gek jaar voor mij. Ik heb me hard teruggewerkt en ben eerlijk gezegd zelfs wat verbaasd dat ik dit seizoen al zoveel wedstrijden heb gespeeld."

Luxemburg

Want niet alleen staat Pinto altijd in de basis bij Sparta, ook voor Luxemburg heeft hij al vijf interlands achter zijn naam staan. "Ik wilde eigenlijk al vanaf mijn 21e voor Luxemburg uitkomen maar dat kon lang niet omdat ik in de jeugd voor Portugal heb gespeeld", legt Pinto uit. "Sinds kort zijn de regels aangepast en kon ik opgeroepen worden."

En binnenkort mag Pinto uit komen tegen zijn andere vaderland: Portugal. In de WK-kwalificatie zitten zij samen in één poule: "Dat wordt voor mij heel speciaal. Ik ken veel jongens vanuit de jeugdteams met wie ik heb gespeeld", zegt Pinto, die nog in één elftal speelde met Manchester City-speler Joao Cancelo. "Ik ken hem sinds ik klein ben en het zou heel leuk zijn om tegen hem te spelen. Ook met jongens als William Carvalho en Joao Mario met wie ik in de jeugd van Sporting CP heb gezeten."

En Luxemburg, zo verzekert Pinto, is echt niet meer het kleinduimpje dat het in het verleden was. "Er is al een paar jaar een proces in gang gezet om het voetbal te professionaliseren. Je ziet het ook aan de resultaten van de afgelopen tijd dat we goede resultaten boeken. Dus wie weet wat we in de toekomst kunnen doen."

Bekijk hierboven het hele interview met Mica Pinto