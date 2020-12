Bestuur Rotterdamse Sporticonen verbaasd over handelen producent Den Hoed

Het bestuur van de Rotterdamse Sporticonen plaatst serieuze vraagtekens bij het handelen van producent Ardie den Hoed en zijn bedrijf Fast Forward. Vrijdag werd bekend dat de evenementen van de Rotterdamse Sporticonen voor 2021 on hold werden gezet vanwege corona en teruglopende sponsorinkomsten. Den Hoed wil van niks weten en is voornemens om nu zelf de evenementen te organiseren.

Vrijwel direct na de bekendmaking dat de Rotterdamse Sporticonen voorlopig geen evenementen organiseert, veranderde Den Hoed eigenhandig de social media accounts van Rotterdamse Sporticonen in 010Sporthelden. Het bestuur van de Rotterdamse Sporticonen is hier niet gelukkig mee. Den Hoed zegt dat hij niks onrechtmatigs doet. "Het zijn mijn Facebook pagina's. Die staan op mijn computer, gelinkt aan mijn mailadressen van Fast Forward. Als zij (Rotterdamse sporticonen, red.) de agenda niet willen samenstellen, doen wij het wel."

On hold

Het bestuur van de Rotterdamse Sporticonen vindt het vreemd dat de man die zij inhuurden nu op eigen initiatief zelf de evenementen wil organiseren, maar dan onder een andere naam. Rotterdamse Sporticonen stopt niet, zij staan on hold. Den Hoed heeft hier geen boodschap aan, denkt 'in het belang van de kinderen' en organiseert in januari en februari zowel de Giovanni van Bronckhorst Cup als de Deborah Gravenstijn Classic. Welke partij in de toekomst andere evenementen mag organiseren, zoals de Leontien van Moorsel Ride of de Robert Doornbos Grand Prix, is onbekend en zal grotendeels afhangen van de naamdrager zelf.

De Rotterdamse Sporticonen is vooralsnog niet voornemens om juridische stappen te ondernemen en probeert in de komende dagen een oplossing te vinden met Den Hoed. De kans lijkt klein dat beide partijen in de toekomst weer zullen samenwerken.