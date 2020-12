Vroege NEC-goals verpesten debuut Jan Zoutman bij FC Dordrecht (1-2)

FC Dordrecht heeft zaterdagmiddag bij het debuut van trainer Jan Zoutman met 1-2 verloren van NEC. Beide NEC-goals vielen vroeg in de eerste helft. Jordy Bruijn schoot een vrije trap binnen en voormalig FC Dordrecht en Excelsior-speler, Rangelo Janga, schoot een bal van dichtbij binnen. Kevin Vermeulen maakte de treffer voor Dordrecht.

De wedstrijd was pas vijf minuten bezig toen de bezoekers op voorsprong kwamen. Van zo’n twintig meter schoot specialist Jordy Bruijn de bal uit een vrije trap in de linkerhoek. Nog geen minuut verder kon de stand al verdubbeld worden. Rangelo Janga kwam voor zijn man en tikte een voorzet via de lat binnen: 0-2.

Enorme kans

FC Dordrecht kon er niet heel veel tegenover stellen. De ploeg van Zoutman kwam er na de goals van NEC wel iets meer uit, maar kreeg geen echte kansen. Het enige moment voor de Dordtenaren was een kopbal van Kevin Jansen die op de paal belandde, maar later afgevlagd werd voor buitenspel.

Na rust kreeg Dordrecht wel een enorme kans via Gianni dos Santos. De aanvaller werd de diepte in gestuurd en kwam in volledige vrijheid voor de keeper te staan. Met een geplaatst schot leek Dos Santos de aansluitingstreffer te kunnen maken, maar hij schoot naast.

Kevin Vermeulen was tien minuten na rust ook gevaarlijk. Hij kreeg de bal in het strafschopgebied voor zijn voeten en haalde uit, maar Norbert Alblas redde namens NEC.

De bezoekers uit Nijmegen kregen vervolgens nog een aantal mogelijkheden op een derde treffer, maar verzuimde de voorsprong te vergroten.

Naast

FC Dordrecht zette in de slotfase nog aan voor de aansluitingstreffer. Gianni dos Santos kwam een kwartier voor tijd in kansrijke positie maar schoot de bal hard naast. Invaller Nikolas Agrafiotis speelde zich vlak voor tijd ook nog knap vrij, maar zijn inzet belandde in het zijnet.

Kevin Vermeulen redde nog de eer voor FC Dordrecht, door in de blessuretijd de bal mooi op de schoen te nemen en in de linkerhoek te schieten.

Scoreverloop

5' Jordy Bruijn 0-1

6' Rangelo Janga 0-2

90' Kevin Vermeulen 1-2