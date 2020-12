Busch zwemt wereldrecord op 4x50 meter vrij

De eindtijd van de Nederlandse dames was 1.32,50. Het vorige wereldrecord was ook in handen van een Nederlands kwartet. Kromowidjojo, Heemskerk, Tamara van Vliet en Valerie van Loon zwommen op de EK kortbaan in 2017 een tijd van 1.33,91.

Vorige week plaatste de 22-jarige Busch zich voor de Olympische Spelen in Tokio. Busch zal komende zomer uitkomen in de estafetteploeg. Individueel komt zij niet in actie in Japan. De race in Eindhoven was de laatste wedstrijd, voorafgaand aan een korte rustperiode voor de Nederlandse zwemploeg. Over 2,5 week begint het traject van 30 weken dat hen mogelijk een Olympische medaille op de 4x50 meter vrije slag gaat opleveren.