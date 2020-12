Rotterdamse politie neemt 4500 kilo vuurwerk in beslag, een man aangehouden

De Rotterdamse politie heeft zaterdag 4500 kilo zwaar en illegaal vuurwerk in beslag genomen. Een 34-jarige man uit het Gelderse Zuilichem is aangehouden.

Het Team Milieu van de Rotterdamse politie kwam de 34-jarige man op het spoor en dat leidde uiteindelijk tot vondst van het vuurwerk.

Behoorlijke schade

De man werd op de A2 bij Zaltbommel aangehouden met ruim 150 kilo aan zwaar illegaal vuurwerk in zijn auto. Hij 'had het idiote idee opgevat zijn 3-jarige kind in de auto mee te nemen', schrijft de politie. Het kind is aan familie overgedragen. De vader zit vast.

Het was de politie duidelijk dat er nog veel meer vuurwerk moest zijn. Dat leidde de rechercheurs naar het Gelderse Gellicum, waar een zeecontainer in het buitengebied stond. Daar lagen de duizenden kilo's vuurwerk opgeslagen. Als dat was geëxplodeerd, was 'de schade behoorlijk geweest', laat een woordvoerder van de politie weten.

"De container stond in het buitengebied. Daardoor zijn omwonenden niet in gevaar geweest. Dat is een geluk bij een ongeluk geweest", besluit hij.

Een gespecialiseerd bedrijf heeft het vuurwerk weggehaald en vernietigd. Meer aanhoudingen en inbeslagnames worden niet uitgesloten.