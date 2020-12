Debuterend trainer Jan Zoutman over FC Dordrecht: 'Er vallen soms nog te veel ruimtes'

"Op het eerste kwartier na hebben we een positieve indruk achtergelaten", begint Zoutman.

Dordrecht begon wel slecht aan de wedstrijd, met twee snelle tegengoals. "Dat had voor een deel te maken met de organisatie, het was even zoeken omdat NEC net iets anders speelde dan we van te voren hadden verwacht. Hoewel we wel rekening hadden gehouden met het feit dat ze met drie spitsen zouden spelen. Maar je ziet dan wel dat spelers even moeten wennen. Uiteindelijk scoort NEC twee keer uit een situaties waarvan we weten dat ze daar goed in zijn."

Terugkeer in het betaald voetbal

Voor Zoutman was het fijn om terug te keren als trainer in het betaald voetbal. "De week was prima. Het was goed om weer op het veld te staan en de wedstrijdspanning is fijn. Alles bij elkaar geeft het een prima gevoel, alleen gaat het om het resultaat. Dat geeft een behoorlijke kater. Vooral omdat je in een korte periode en in een paar momenten de wedstrijd weggeeft. Dat is zonde."

Dat Dordrecht voor het debuut van Zoutman zes punten pakte en nu onderuit ging, leverde geen extra kater op voor de oefenmeester. "Nee, wat dat betreft ben ik een procesdenker. Dordrecht is onder leiding van Ben een heel positief proces gestart. De spelers voelen zich daar prettig bij. De sfeer, het plezier en de beleving zijn al behoorlijk omhoog gegaan. We gaan die lijn doortrekken. Een slecht resultaat is vervelend, maar hoeft niet een heel proces terug te werpen. We gaan zorgen dat dat niet gebeurt."

Tekst gaat verder onder de video



Te weinig tijd voor eigen speelwijze

Zoutman heeft nog niet veel tijd gehad om zijn eigen speelwijze toe te passen op de spelersgroep. "Dat is zo'n eerste week best lastig, omdat er heel veel dingen op je af komen. Ik moest de mensen waarmee ik samenwerk leren kennen en dinsdag was er een training voor de UEFA-pro cursus van Ben (Kinds, red.).

Kortom: we hebben maar een paar momenten gehad. Natuurlijk bespreek je met de staf veel dingen, stel je vragen, geef je tips en geef je je mening. Maar deze week heeft Ben nog het grootste gedeelte van het werk gedaan. Uiteindelijk moet dat een job worden van de gehele staf, waarin we proberen zo goed mogelijk samen te werken en elkaars kwaliteiten te benutten."

Ruimtes tussen de linies

Toch heeft Zoutman wel zijn gedachtes over wat er anders kan aan het spel van Dordrecht. "Het eerste dat opvalt is dat er in de teamcommunicatie iets te veel momenten zijn, dat een deel van de ploeg naar voren wil en een deel blijft staan. Waardoor er veel ruimte komt tussen de linies. Als de tegenstander de bal heeft is dat lastig, want dan krijg je er moeilijk druk op. Als je zelf naar voren voetbalt, dan mis je soms de aansluiting. Dat was gelukkig niet heel de wedstrijd zo, want dat was in de eerste twintig minuten na rust wel op orde.

Het is natuurlijk ook zo dat Dordrecht niet heel veel kansen creëert. Het is dus wel logisch dat Ben begonnen is met verdedigend een goede organisatie neer te zetten. Voetbal is nou eenmaal een sport waarin niet veel gescoord wordt. Je moet het eerst verdedigend op orde hebben voordat je aanvallend stapjes kan zetten."

5-3-2-systeem als fundament

FC Dordrecht speelde de laatste wedstrijden onder Ben Kinds in een 5-3-2-systeem. Dat lijkt de komende weken ook het geval te zijn. "Op het eerste oog denk ik dat dit systeem voorlopig prima is om mee door te gaan. Stapje voor stapje zullen we kijken of dat zich blijft doorontwikkelen."

Zoutman denkt dat Dordrecht hoger kan eindigen dan de positie waar het nu staat: achttiende. "Dordrecht wil heel graag nog een aantal plaatsen stijgen op de ranglijst. En ik denk dat dat ook mogelijk is met deze spelersgroep en staf."