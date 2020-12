De haai van Ouddorp: Youssef stond met schoenen en al in het water om het dier te redden

Het gaat okee met de haai die zaterdagmiddag op het strand van Ouddorp aanspoelde. Hij beweegt, en dat is een heel goed teken, laat een woordvoerder van Blijdorp weten. De redder van de haai, Youssef El Yakhlifi, liep eerder die middag met zijn gezin op het strand van Ouddorp. "Onze zoon zag iets fladderen in het water", vertelt Fatima Amekrane, de vrouw van Youssef. "Hij vroeg aan me wat het was. Ik dacht een stukje plastic ofzo."

Youssef heeft uiteindelijk drie keer geprobeerd het dier richting Noordzee te drijven. Hij stond tot aan z'n kruis in het water om het dier de zee in te krijgen. "Hij heeft het bijna een uur geprobeerd" zegt Fatima, die het verhaal dolgraag voor haar man wil vertellen. Zelf spreekt Youssef niet zo goed Nederlands.

Tekst gaat verder onder de video



Puur toeval

Het was puur toeval dat de familie El Yakhlifi zaterdagmiddag op het strand van Ouddorp was. Het gezin komt namelijk uit Den Haag, maar brengt een weekendje in Ouddorp door. Zaterdagmiddag besloten ze een stukje langs de kust te lopen.

Aan de kustlijn was allemaal tumult. Toen het gezin dichterbij kwam, dachten ze een vis te zien. "Een aangespoelde vis, die wat lag de fladderen in het water. Er stonden allemaal mensen omheen, die foto's maakten", zag Amekrane.

Uur in het water gestaan

"Toen we nóg dichterbij kwamen zei mijn man: 'Het is geen vis, het is een haai!'. Voordat ik het wist stond hij met mijn zoon in zee." Zowel zoon als vader twijfelden geen moment en renden gelijk het water in. "Met schoenen en al! Het zijn grote dierenvrienden", vertelt Amekrane trots. "Ik riep nog dat het koud was en dat hij het water uit moest komen, maar hij was eigenwijs", lacht ze.

Youssef probeerde het dier aan zijn staart het water in te trekken, om het zetje te geven waarmee hij weg kon zwemmen. "Iedere keer als hij dacht: 'Hij is weg gezwommen', spoelde het dier weer aan. Bijna een uur heeft hij dat alleen geprobeerd! Terwijl het best zwaar was."

Tekst gaat verder onder de video



Amekrane en haar dochter stonden op de kant om het tafereel te filmen. "Mijn dochter besloot de reddingsbrigade te bellen." Toen die arriveerden, zagen ze Youssef nog in het water staan. De zoogdierenbrigade arriveerde niet veel later, vertelt ze. "Ze waren vol verbazing. 'Jeetje, het is een blauwe vinvishaai', zeiden ze. Ze dachten in het begin dat het om een zeehond zou gaan, want een haai die hier aanspoelt kan toch niet, zeiden ze. Wel dus."

'Hij leeft!'

"Dat zagen ze met hun eigen ogen toen ze aan kwamen rijden", gaat Amekrane verder. "Die man liep terug naar z'n auto en kwam aan met een waterpak. Hij probeerde zelf ook de haai terug in het water te krijgen en maakte er wat foto's van."

Haar man Youssef kreeg ondertussen te horen dat de haai het niet gered heeft. "Best wel triest, vooral voor mijn man. Die had zo z'n best gedaan..." Het gezin liep terug naar het strandhuisje, maar werd onderweg ingehaald door een jeep van de strandbrigade. "Het dier leeft!", riep een van de medewerkers. De zuurstoffles, die in de tank is gelegd waarmee het dier naar Diergaarde Blijdorp is gebracht, werd opgehaald. "Mijn man was zo blij! Hij was echt ontdaan toen hij te horen kreeg dat de haai het niet had gered."

Trots

Het gezin, inmiddels wat bijgekomen, kan nog steeds niet geloven wat ze zaterdag is overkomen. "We staan perplex, dit maak je niet snel mee." Amekrane is vooral heel trots op haar man. "Dan lees je achteraf dat de reddingsbrigade pogingen heeft gedaan de haai uit het water te halen, die credits kunnen ze niet nemen. Dat was mijn man!", zegt ze trots.

Het liefste wil El Yakhlifi het dier nog even zien in Blijdorp. Gewoon, om te weten dat het goed gaat. "Hij hoopt uit de grond van z'n hart het dier binnenkort in volle gezondheid te kunnen 'ontmoeten' in Diergaarde Blijdorp", besluit Amekrane.