Haai van Ouddorp wordt uitgezet bij Stellendam: 'Dan heeft hij de meeste overlevingskans'

Het uitzetten gebeurt met een boot van de KNRM in de Noordzee bij Stellendam, vertelt een woordvoerder van Diergaarde Blijdorp. In die dierentuin werd de haai zaterdagmiddag opgevangen. "Hij maakt de meeste kans als hij vanavond nog wordt uitgezet in open zee", laat de woordvoerder weten. Hoe groot de kans is dat de haai het overleeft, kan de woordvoerder nog niet zeggen. Het uitzetten gebeurde rond 21:00 uur.

Eerder op de avond liet Blijdorp weten dat de haai beweegt, wat een heel goed teken was. Wat er nu precies mis is met het dier, is niet duidelijk. "Je kunt aan de buitenkant niet zien wat hij mankeert. Hij had geen verwondingen", vertelt de woordvoerder. "Als een blauwe haai aanspoelt, is er wel iets aan de hand." Hoofd Oceaan Mark de Boer zei eerder al te vermoeden dat er iets mis was. "Een haai die niet in de Noordzee voorkomt en daar op het strand ligt... daar is iets mee. Gezonde dieren spoelen niet aan."

Extreem bijzonder

Duidelijk was al wel dat het heel bijzonder was dat de haai aanspoelde en bovenal: dat het dier nog leefde! "Dit is de eerste keer dat ik dit meemaak. De eerste keer in 27 jaar!", Jaap van der Hiele, woordvoerder van Reddingsteam Zeedieren Nederland (RTZ) weten. Ook De Boer raakt bijna niet uitgepraat over hoe bijzonder dit wel niet is. "Extreem bijzonder! Dit is de eerste keer dat we een blauwe haai binnen hebben gekregen. De meeste dieren zijn al dood voordat ze van het strand gehaald worden."



De haai spoelde zaterdagmiddag aan op het strand van Ouddorp. Het dier van bijna twee meter lang werd meerdere keren terug de zee in gedreven door voorbijgangers, maar spoelde toch weer aan. Uiteindelijk is het dier in een dolfijnenkist naar Rotterdam gebracht, waar een team van deskundigen en dierenartsen het onderzocht hebben.