Rotterdammers krijgen kerstkaart van Aboutaleb: 'Vergeet elkaar niet'

"Lieve Rotterdammers", begint de brief. "December 2020: de laatste maand van een bewogen jaar. Een tijd van terugkijken en vooruitblikken. Normaal doen we dat samen met onze gezinnen, vrienden en familie. Tijdens pakjesavond, onder de kerstboom, met buren rond de vuurkorf. December is een maand van delen."

Maar dat kan vanwege corona even niet. "Dit jaar is dat lastig, omdat we nog steeds voorzichtig moeten zijn. Maar we vergeten elkaar niet." De kerstkaart is een tegoedbon, waarmee een gratis kaart kan worden verstuurd 'naar iemand die u dierbaar is'.

Ter afsluiting wenst Aboutaleb iedereen een hele fijne decembermaand toe.