Erepenning voor harmonievereniging: 'Niet weg te denken uit Zwijndrecht'

De Koninklijke Erepenning is een bijzondere onderscheiding die alleen door de koning kan worden toegekend. Het ereteken staat voor het respect en de waardering die de koning heeft voor de vereniging. Het Geklank des Konings is de tweede vereniging in de gemeente Zwijndrecht die de penning ontvangt. In 2019 kreeg Gymnastiekvereniging OÒde onderscheiding.

De vereniging is volgens burgemeester Van der Loo 'diep geworteld in de Zwijndrechtse samenleving'. "Niet weg te denken. Het Geklank is van grote waarde voor Zwijndrecht. Een vereniging waar we met elkaar heel trots op mogen zijn."

De penning zou eigenlijk worden uitgereikt bij het jubileumconcert eind november, maar dat kon vanwege corona niet doorgaan.