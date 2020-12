Bedrijfspand doorzeefd met kogels en aangespoelde haai weer terug in zee; het wek- en weerbericht van zondag 13 december

Eerst het weer. Vandaag is er een afwisseling van zon en wolkenvelden en is het droog. In de loop van de dag neemt de bewolking van het westen uit wel toe en raakt het weer volledig bewolkt. De temperatuur loopt op naar graad of 7 en er waait een matige zuiden- tot zuidwestenwind. In de loop van de dag neemt de wind aan zee toe tot (vrij) krachtig.

Vanavond en vannacht gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het kwik ligt rond de 6 of 7 graden. In de loop van de nacht loopt de temperatuur langzaam op. Aan zee staat er een (vrij) krachtige zuiden- tot zuidoostenwind.

Wat je misschien gemist hebt

- Zaterdag is een levende haai gevonden op het strand in Ouddorp. Meerdere keren is geprobeerd het dier terug de zee in te zetten, zonder succes. Pas in de avond kon het dier weer terug naar zijn natuurlijke habitat.

- De gemeente Rotterdam heeft zaterdagmiddag extra maatregelen genomen in het centrum van de stad omdat het daar erg druk was. Zo werden looproutes aangepast en werd het winkelend publiek gevraagd drukke plekken te vermijden.



- Zaterdagavond laat is een bedrijfspand in Rotterdam-Nesselande beschoten. Het gaat om een autoverhuurbedrijf. Op straat zijn tientallen hulzen gevonden. De pui van het gebouw is compleet doorzeefd.

- Zaterdagavond is opnieuw een Poolse supermarkt in Rotterdam-Beverwijk beschoten. Eerder werden andere winkels van dezelfde eigenaar, in Aalsmeer en Heeswijk Dinther, al opgeschrokken door explosies.

Wat kun je verwachten?

- De randweg Dordrecht (N3) is dit weekend in beide richtingen dicht tussen afslag De Staart/Dordrecht Centrum en de A16. De afsluiting duurt tot maandagochtend 05:00 uur.



- Wie in Rotterdam een particuliere huurwoning zoekt, stuit vaak op tijdelijke huurcontracten. Bijna de helft van de woningen in de Rotterdamse vrije sector wordt tijdelijk verhuurd, zo blijkt uit onderzoek van Vers Beton in samenwerking met Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico.