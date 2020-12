Onderzoek Vers Beton: bijna helft particuliere huurwoningen Rotterdam wordt tijdelijk verhuurd

Wie in Rotterdam een particuliere huurwoning zoekt, stuit vaak op tijdelijke huurcontracten. Bijna de helft van de woningen in de Rotterdamse vrije sector wordt tijdelijk verhuurd, zo blijkt uit onderzoek van Vers Beton in samenwerking met Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico. Dat betekent dat een particuliere verhuurder huurcontracten van één of twee jaar aan mogen bieden, waarna ze de huurder ook zonder goede reden op straat kunnen zetten.

Het Rotterdamse online tijdschrift Vers Beton onderzocht hoe de regels werken en wat daarvan de gevolgen zijn .

In 2016 werden de regels voor particuliere huurcontracten versoepeld, met als doel nieuw woonaanbod los te trekken. De belofte was dat een vast huurcontract de norm zou blijven, maar volgens de onderzoekers is dat niet gebeurd.

Bijna de helft van alle particuliere huurwoningen wordt momenteel te huur aangeboden met een tijdelijk contract, veel meer dan de bedoeling was. In Rotterdam wordt 47,5 procent van de woonruimte tijdelijk verhuurd. Verhuurders hanteren in de helft van de tijdelijk verhuurde woningen de minimumtermijn. Daardoor kan een huurder niet zo lang kan blijven als hij of zij wil, maar ook niet altijd weg, hoewel dat wettelijk niet is toegestaan.

Geen zekerheid

"Dat is onwenselijk, omdat het ervoor zorgt dat mensen geen zekerheid hebben", zegt historicus en socioloog Romy van Dijk, een van de onderzoekers. "Heel simpel gezegd: de woningmarkt is enorm schaars gemaakt. Je bent afhankelijk van een klein aanbod, daar mag je voor maximaal twee jaar blijven en dan moet je weer weg. Dat is een enorme onzekerheid voor huurders."

Verhuurders kunnen verschillende redenen hebben om tijdelijk huurcontracten aan te bieden, legt Van Dijk uit. Als er problemen zijn, kan een verhuurder makkelijk van een huurder af komen. Bijvoorbeeld als een verhuurder klaagt over achterstallig onderhoud. Maar er is ook een financiele beloning voor verhuurders wanneer er steeds nieuwe huurders in een woning komen. Wanneer een huurder uit een woning gaat, wordt de waarde opnieuw vastgesteld en kan de huur omhoog. Veel meer omhoog dan bij een jaarlijkse verhoging. Bij een vaste huurder is dat ruim 2 procent, bij een nieuwe huurder is dat soms bijna 10 procent. Het is voor pandjesbazen nu ook heel makkelijk om huizen kopen, tijdelijk te verhuren en daarna weer te verkopen als de prijs van het huis is gestegen.

Strenger handhaven

Of dat gewenste marktwerking is, daar kun je volgens Van Dijk over discussiëren. "Iedereen is gebaat bij een beetje zekerheid omtrent wonen. Er zijn veel debatten over of dit een gewenste koers is. GroenLinks en de PvdA hebben een voorstel gedaan om tijdelijke huurcontracten af te schaffen."

Wettelijk gezien is het vooral aan de landelijke politiek. Maar de gemeente kan wel strenger handhaven en misstanden als achterstallig onderhoud en overbewoning hard aanpakken, zodat verhuurders zich beter aan de regels houden, zegt Van Dijk. Ook moeten verhuurders en huurders goed weten welke rechten ze hebben.