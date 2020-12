LIVE: Feyenoord in tien minuten naar 3-0 voorsprong in Venlo

Na de uitschakeling in de Europa League kan Feyenoord zondag wel een sportief succesje gebruiken. In de eredivisie gaan de Rotterdammers bij VVV-Venlo op bezoek. Rijnmond Sport is benieuwd of de mannen van trainer Dick Advocaat zich kunnen oprichten.

Het duel in het Covebo Stadion - De Koel start om 14:30 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Dennis van Eersel is de radiocommentator in Venlo. Dennis Kranenburg presenteert de show. Er zal ook aandacht zijn voor Willem II-Sparta in Tilburg.

Luister hieronder live mee met de uitzending:

Wil je meepraten over VVV-Venlo - Feyenoord? Laat dan onder dit bericht een reactie achter. En volg de wedstrijd via onderstaand liveblog:

VVV-Venlo - Feyenoord (0-3)

69' Jens Toornstra 0-1

73' Steven Berghuis 0-2

77' Jens Toornstra 0-3

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajić, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü, Teixeira (75' Fer); Berghuis, Jørgensen, Linssen (58' Sinisterra)