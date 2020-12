Sparta bij Willem II op jacht naar eerste zege sinds 1992

Sparta kan zondag met een zege bij Willem II goede zaken doen met oog op het linkerrijtje. De Kasteelclub staat echter voor een moeilijke opgave in Tilburg, want in het seizoen 1991/1992 won Sparta voor het laatst bij de Noord-Brabantse club. Rijnmond Sport is nieuwsgierig of het team van trainer Henk Fraser de ban deze keer kan breken.