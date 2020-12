Sparta voor het eerst sinds 1992 in Tilburg langs Willem II (1-3)

Sparta heeft zondagmiddag een gemakkelijke zege geboekt bij Willem II. In Tilburg was de Kasteelclub met 3-1 te sterk. Na deze zege houdt het team van trainer Henk Fraser nog meer zicht op het linkerrijtje.

Vanaf het eerste fluitsignaal was Sparta al de betere partij. De Rotterdamse voorsprong viel al in de zesde minuut. Sven Mijnans gaf de bal vanaf de rechterkant voor, waarna de Duitse spits Lennart Thy helemaal vrij de 0-1 kon maken.

Vervolgens bleef Sparta aanvallend sterker. Willem II had niets te vertellen. De Kasteelclub kreeg vooral via Deroy Duarte goede kansen op een tweede goal. Na twee gemiste mogelijkheden was het in de eerste minuut van de blessuretijd scheepsrecht voor Duarte. Thy haalde uit, maar Willem II-doelman Robbin Ruiter kon dat schot niet goed pakken. Duarte reageerde attent en tikte makkelijk de tweede Spartaan goal binnen (0-2).

Geen grote zorgen in Tilburg

Ook na de rust had Sparta weinig problemen met Willem II. De mannen van Fraser scoorden zelfs al snel. In de vijftigste minuut gooide Duarte met zijn tweede goal van de middag de wedstrijd op slot (0-3).

Sparta hield vervolgens makkelijk stand. De thuisploeg probeerde nog wel gevaarlijk te worden, maar de Rotterdammers hadden weinig te vrezen. Wel bibberde de Sparta-verdediging even toen Vangelis Pavlidis in de 81e minuut een tegendoelpunt erin stifte. De bezoekers werden echter gered door de VAR. Kwasi Okyere Wriedt liep hinderlijk buitenspel voor Willem II, waarna dat doelpunt van Willem II ongedaan werd gemaakt.

In de blessuretijd was het toch nog raak voor Willem II. Wriedt scoorde gemakkelijk, maar dat doelpunt kwam veel te laat. Sparta heeft na deze zege vijftien punten uit twaalf duels en nestelt zich nog steviger in de middenmoot.

Willem II - Sparta 1-3 (0-2)

6' 0-1 Lennart Thy

45+1' 0-2 Deroy Duarte

50' 0-3 Deroy Duarte

90+3' 1-3 Kwasi Okyere Wriedt

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends (84' Beugelsdijk), Heylen, Pinto; Mijnans (71' Burger), Harroui, Smeets (60' Engels), Auassar, D. Duarte (84' Gravenberch); Thy (71' Kharchouch)

Wil je napraten over Willem II-Sparta? Laat dan hieronder een reactie achter. Er was ook een liveblog bij deze confrontatie.