Haai spoelt aan in Ouddorp en opnieuw Poolse supermarkt beschoten; dit zijn de verhalen van de week

Een man uit Hendrik-Ido-Ambacht is deze week overleden nadat zijn er in zijn huis in de nacht van maandag op dinsdag in de brand was ontstaan. De twee bewoners werden die nacht naar het ziekenhuis gebracht. De man overleed donderdag, zijn vrouw lag toen nog altijd in het ziekenhuis.



Criminologen van de Erasmus Universiteit stellen in een onderzoek naar de relatie tussen drillrap en geweld dat stoerdoenerij in de videoclips onderscheiden moet worden van strafbaar gedrag. Hoewel drillrap niet zonder gevaar is, is er in weinig gevallen ook echt een link tussen de muziek en incidenten.

Feyenoord moest donderdagavond winnen van Wolfsberger AC, om te overwinteren in de Europa League. Op een slecht veld in Oostenrijk waren de Rotterdammers echter negentig minuten lang bijzonder slordig en aanvallend onmachtig. Door een doelpunt van Dejan Joveljic verloor Feyenoord uiteindelijk met 1-0 van Wolfsberg. Daarmee kwam het Europese seizoen voor de ploeg van trainer Dick Advocaat ten einde.

Zaterdag is een levende haai gevonden op het strand in Ouddorp. Meerdere keren is geprobeerd het dier terug de zee in te zetten, zonder succes. Pas in de avond kon het dier weer terug naar zijn natuurlijke habitat.

Gommers

Ic-arts Diederik Gommers vertelt aan Sander de Kramer hoe trots hij is op zijn ziekenhuis, het Erasmus MC. "Ik vind het mooi werk om te doen. Covid is heel erg, maar voor ons als artsen is het ook weer een uitdaging." Daarnaast vertelt hij over zijn liefde voor Feyenoord.

Zaterdagavond is opnieuw een Poolse supermarkt in Beverwijk beschoten. Eerder werden andere winkels van dezelfde eigenaar, in Aalsmeer en Heeswijk Dinther, al opgeschrokken door explosies.

Ook in Dordrecht en Schiedam werden Poolse Briedonka winkels opgeschrokken. Eigenaren van andere Poolse supermarkten in de regio maken zich zorgen.

