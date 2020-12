Opnieuw extra maatregelen in centrum Rotterdam vanwege drukte

Het is zondag weer erg druk in het centrum van Rotterdam. De gemeente heeft zondagmiddag weer maatregelen genomen om te zorgen dat anderhalve meter afstand houden mogelijk blijft.

Op sommige plekken, waar weinig ruime is, wordt éénrichtingsverkeer ingesteld. Via Twitter benadrukt de gemeente dat drukke plekken vermeden moeten worden. Ook de RET roept in de trams in het centrum mensen op om niet uit te stappen.

Het is nog niet zo dat de gemeente winkels laat sluiten, zegt een woordvoerder. Wel wordt de situatie nadrukkelijk in de gaten gehouden.

Zaterdag was het op het Binnenwegplein en bij de markt op Blaak ook al zo vol dat de gemeente extra maatregelen trof.