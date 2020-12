RIVM: 942 nieuwe besmettingen, 9 ziekenhuisopnames

Het RIVM meldt zondag 942 nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur in de regio Rijnmond. Dat zijn er iets meer dan zaterdag toen er 880 nieuwe besmettingen werden gemeld. Vrijdag waren het er 867.

Er is de afgelopen 24 uur 1 regiogenoot overleden, er zijn er 9 opgenomen in het ziekenhuis.

De meeste nieuwe besmettingen in de regio zijn gemeld in Rotterdam (302), Dordrecht (61) en in Lansingerland en Vlaardingen werden 42 nieuwe besmettingen gemeld.

Landelijk nam het aantal nieuwe besmettingen toe met 9924, ruim zevenhonderd besmettingen meer dan een dag eerder (9182). Het aantal positieve tests verschilt altijd per dag, onder meer omdat er niet elke dag evenveel mensen getest worden. Omdat het aantal dagelijks schommelt, geeft een weekgemiddelde beter zicht op een stijging of daling van het aantal besmettingen.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen in de gemeenten, gevolgd door het totaal sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 10 - 1008

Albrandswaard: 19 - 1403

Barendrecht: 18 - 2304

Brielle: 13 - 593

Capelle aan den IJssel: 32 - 3089

Dordrecht: 61 - 5684

Goeree-Overflakkee: 31 - 1805

Gorinchem: 23 - 1592

Hardinxveld-Giessendam: 24 - 829

Hellevoetsluis: 15 - 1256

Hendrik-Ido-Ambacht: 24 - 1438

Hoeksche Waard: 30 - 3023

Krimpen aan den IJssel: 22 - 1401

Lansingerland: 42 - 2736

Maassluis: 15 - 1544

Molenlanden: 35 - 1774

Nissewaard: 34 - 3701

Papendrecht: 31 - 1274

Ridderkerk: 29 - 2161

Rotterdam: 302 - 37208

Schiedam: 35 - 4469

Sliedrecht: 30 - 1159

Vlaardingen: 42 - 4058

Westvoorne: 5 - 438

Zwijndrecht: 20 - 2123

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 14:15 uur publiceert op deze pagina . Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat, met allebei een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.