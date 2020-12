Kerstmarkt zonder anonieme bomen: wordt het Frits, Lotte of Christiaan?

Zowel te voet als met de auto kun je dit weekend langs de Kerstbomen Drive Thru in het Industriegebouw in Rotterdam. Vriendinnen Rozemarijn van der Ziel, Lottemarie Kok en Mariël van Tongerlo organiseren de markt om Rotterdammers de deur uit te krijgen.

“Van ons eigen spaargeld hebben we de kerstbomen gekocht. Ik werk in het ziekenhuis en Mariel en Lottemarie zitten in de evenementenbranche. We zien dus allemaal op een andere manier de gevolgen van corona. We wilden iets terug doen voor de stad en dit leek ons een goede oplossing”, vertelt Rozemarijn.

'Ik neem Fred mee naar huis'

De drie verkopers hebben geen anoneime bomen in de aanbieding.

“Alle bomen hebben namen", licht Rozemarijn toe. "Zo wordt het wat persoonlijker en kies je een boom op zowel uiterlijk als naam.”

"Ik neem Fred mee naar huis", zegt een van de klanten.

Auto’s rijden af en aan, sommige bezoekers laden zelfs meerdere kerstbomen in een auto. Ook zijn er bezoekers die niet voor een boom komen, maar voor een stukje appeltaart. “We willen het echt een uitje maken, daarom is er ook een kraampje dat kerstballen verkoopt, kun je een oliebol eten en ook de lekkerste kaasfondue is hier verkrijgbaar.”



De markt is er alleen dit weekeinde, want de vriendinnen hebben hiernaast ook allemaal een baan. “We hopen gewoon dat mensen er blij van zijn geworden."