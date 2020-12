Feyenoord neemt in acht minuten afstand van VVV: 0-3

Feyenoord heeft zondagmiddag weer eens een ruime overwinning geboekt in de eredivisie. Het spel van de Rotterdammers was niet overtuigend, maar door drie doelpunten in acht minuten tijd stond er na negentig minuten, net als de afgelopen twee seizoenen, een comfortabele 0-3 op het scorebord in Venlo.

Ook Sparta deed zondag goede zaken. De ploeg van trainer Henk Fraser stond na vijftig minuten spelen al op een 3-0 voorsprong bij Willem II en zag die zege niet meer in gevaar komen. Na negentig minuten werd er bij een 1-3 stand afgefloten in Tilburg.

Feyenoord zette VVV in de openingsfase meteen onder druk, wat resulteerde in hoekschoppen en vrije trappen, maar nog niet in concrete mogelijkheden. Aanvoerder Steven Berghuis was na een klein kwartiertje spelen voor het eerst in de buurt, maar hij krulde de bal uiteindelijk net voorlangs. De thuisploeg kon daar kansjes voor Evert Linthorst en Guus Hupperts tegenover zetten.

Na een klein halfuur was Feyenoord bijzonder dicht bij de openingstreffer. Een knal van Orkun Kökcü vond uiterlijk zijn waterloo op de onderkant van de lat, waarna de bal voor Feyenoord aan de verkeerde kant van de lijn terecht kwam. In het restant van de eerste helft kregen wederom Berghuis en ook Bryan Linssen nog aardige mogelijkheden, maar ook zij vonden geen doel.

Drie treffers in acht minuten

De tweede helft was in eerste instantie lange tijd matig aan de kant van Feyenoord, maar ruim twintig minuten voor tijd was daar toch de bevrijdende openingstreffer. Jens Toornstra schoot de bal vanaf randje zestien uitstekend in de hoek, en brak daarmee het verzet van de thuisploeg.

Want na de 0-1 liep Feyenoord in acht minuten uit naar een ruime voorsprong. In eerste instantie via Berghuis, die de bal in de verre hoek plaatste achter de aan de grond genagelde VVV-doelman Van Crooij. Een paar minuten later maakte Toornstra in twee instanties zijn tweede treffer van de middag.

Met de 0-3 was VVV verslagen en kabbelde de wedstrijd naar zijn einde. Leroy Fer maakte uiteindelijk nog zijn rentree bij Feyenoord. In de laatste minuten kreeg Feyenoord nog een tegenvaller te verwerken, met het geblesseerd uitvallen van Berghuis. De aanvoerder leek last te hebben van zijn lies, over de ernst van de blessure is nog niets bekend.

Door de overwinning in Venlo zijn de Rotterdammers Vitesse gepasseerd op de ranglijst. Daarmee staat de ploeg van trainer Dick Advocaat voorlopig tweede in de eredivisie, op vier punten van koploper Ajax.

VVV-Venlo - Feyenoord 0-3 (0-0)

69' Jens Toornstra 0-1

73' Steven Berghuis 0-2

77' Jens Toornstra 0-3

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajić, Senesi, Malacia; Toornstra (84' Diemers), Kökcü, Teixeira (75' Fer); Berghuis, Jørgensen (84' Bannis), Linssen (58' Sinisterra)