Advocaat na VVV-Feyenoord: 'Ik ben eigenlijk wel tevreden over de 0-3'

"Het was wachten op de goal. De eerste helft staat het 0-0 maar toen voelde je wel aan dat we de kansen zouden krijgen als we zo door zouden spelen", vertelt Feyenoord-trainer Dick Advocaat zondagmiddag na de overwinning op VVV-Venlo. "Defensief hebben we ook weinig weggegeven, dus ik ben eigenlijk wel tevreden over de 0-3."

Kijk hieronder naar het volledige interview met Feyenoord-trainer Dick Advocaat na de 3-0 uitoverwinning bij VVV-Venlo. De tekst gaat verder onder de video:

Feyenoord boekte dan wel een comfortabele zege in Venlo, de openingstreffer viel pas ruim twintig minuten voor tijd. "Het duurde vrij lang", vertelt Advocaat daarover. "Maar we doen het. Voor mensen die op de bank zitten is het lekker als je wat eerder scoort maar het gaat er vooral om dat je na negentig minuten kunt zeggen: we hebben met 3-0 gewonnen."

Advocaat benoemt ook nog even het herstel van Feyenoord na de Europese uitschakeling, eerder deze week in Wolfsberg. "Dat onderschat iedereen, dat was moeilijk. We hebben er met elkaar over gesproken en het afgesloten. Nu gaan we weer kijken wat we in de eredivisie en de beker kunnen."

'Eerder vertrek leeft niet'

De afgelopen weken was het allesbehalve stil rond de trainerspositie bij Feyenoord. De Rotterdammers zijn in verregaande onderhandelingen met de inmiddels bij AZ ontslagen Arne Slot om volgend seizoen het roer over te nemen van Advocaat. Er gingen zelfs even geluiden dat Slot dit seizoen al het stokje over zou nemen van de huidige trainer van Feyenoord.

"Ik weet niet waar die verhalen op gebaseerd zijn", reageert Advocaat nu. "Ik heb alleen gezegd dat als ik Feyenoord zou helpen met een eerder vertrek, ze daar best met mij over kunnen praten. Uiteindelijk gaat het alleen maar om Feyenoord en niet om mij. Maar zowel bij mij als bij het bestuur leeft een eerder vertrek niet."