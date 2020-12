Fer weer terug bij Feyenoord na twee maanden blessureleed

Leroy Fer viel in oktober met een hamstringblessure uit, maar de middenvelder van Feyenoord maakte tegen VVV-Venlo (0-3) zijn rentree bij de Rotterdammers. "Het is moeilijk om na negen weken honderd procent te zijn", geeft hij toe. "Maar ik denk dat het de perfecte wedstrijd was voor mij om minuten te maken."

Bij een 0-2 stand kwam Fer in de 75e minuut bij Feyenoord in de ploeg. Door de blessure miste hij een groot aantal wedstrijden voor de Rotterdammers, vooral in de Europa League. Zo ging hij samen met Justin Bijlow en Robert Bozenik, allebei ook geblesseerd, mee naar Europese uitwedstrijden van Feyenoord.

Kijk hieronder naar het volledige interview met Feyenoord-middenvelder Leroy Fer na afloop van het uitduel met VVV-Venlo. De tekst gaat verder onder de video:

"Ik probeer er altijd kort op en dichtbij de groep te zitten, om dat gevoel mee te krijgen", zegt de middenvelder, die betrokken bleef bij het eerste van Feyenoord. "Nu is de volledige focus op de eredivisie en de beker."

Fer zegt dat de spelersgroep van Feyenoord niet bezig is met het aanstaande vertrek van trainer Dick Advocaat. "De resultaten waren de laatste weken niet zoals we willen. Dat ligt niet aan de vertrekkende trainer aan het einde van het seizoen. We willen zo goed mogelijk presteren."