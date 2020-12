Fraser na 3-1 zege op Willem II: 'Beste eerste helft sinds ik bij Sparta mag trainen'

Kijk hieronder naar het interview met Sparta-coach Henk Fraser na afloop van de wedstrijd tegen Willem II (1-3). De tekst gaat verder onder de video:

"We waren hier vorig jaar twee keer kansloos, dat heb ik ook gebruikt in de bespreking vooraf", vertelt Fraser. "Ik vind Willem II een uitstekende ploeg met individuele kwaliteiten. Dan ben je trots op vandaag. Het plan was om ze direct onder druk te zetten en dwingend te zijn. Wat dat betreft ben ik zeker tevreden over vooral het eerste uur."

Ondanks de zege in Tilburg blijft Fraser kritisch. "We hebben een groep die heel dicht bij elkaar ligt, met deze mannen kan ik iets verder in de details gaan. We zijn superblij met het goede resultaat, maar er zijn twee hele belangrijke verbeterpunten. Ten eerste hebben we te weinig gescoord met de gekregen mogelijkheden, we hadden de score denk ik wel op kunnen voeren zoals tegen ADO Den Haag."

"Verder vond ik ons in de eindfase slordig worden. Maduka (Okoye, red.) heb ik bijvoorbeeld niet zien lachen, die is echt pissed door de late tegentreffer. Daar komen we nu mee weg, maar het blijft een verbeterpunt."

Linkerrijtje

Door de zege in Tilburg staat Sparta op plek negen, keurig in het linkerrijtje van de eredivisie. "De belangrijkste doelstelling blijft handhaving en de individuele ontwikkeling van spelers", vertelt Fraser daarover. "Beide gaan vooralsnog heel goed, ik hoop dat we dat zo lang mogelijk volhouden."