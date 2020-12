Feyenoord Basketball-coach Van Helfteren: 'Nooit verwacht dat we toestemming zouden krijgen om weer te gaan beginnen'

"Voor mij is het besluit van afgelopen week een donderslag bij heldere hemel geweest", vertelt Van Helfteren zondagmiddag op Radio Rijnmond. "Ik had zelf nooit verwacht dat we afgelopen dinsdag toestemming zouden krijgen om weer te gaan beginnen."

"Wij hadden graag net als de professionele voetballers de draad al eerder weer opgepakt. Maar om de een of andere reden gebeurde dat niet. NOC*NSF is gaan lobbyen en nu krijgen we opeens wel toestemming. Terwijl de boel deze maand in mijn optiek weer de verkeerde kant op dreigt te gaan."

Spelers in hun nopjes

De spelers van Feyenoord Basketball waren volgens Van Helfteren 'uitermate in hun nopjes' met het besluit van het kabinet dat er vanaf 17 december weer getraind en gespeeld mag worden. "Voor hen was het een dooie bedoening. We hadden eigenlijk al het scenario geschetst richting spelers: houd er rekening mee dat de competitie helemaal niet meer doorgaat en dat we misschien moeten gaan mikken op volgend jaar."

"We hebben de afgelopen week dan ook gesprekken gevoerd met spelers om te kijken of ze zich wilden verbinden voor komend seizoen. Vervolgens krijg je opeens het bericht dat het alsnog dit seizoen weer kan."

"Sinds maart zijn er eigenlijk geen inkomsten meer geweest voor de basketbalclub en dat geldt voor alle sporten die weer aan de slag mogen", vervolgt de coach van Feyenoord Basketball. "Geen toeschouwers, bijna geen tv-inkomsten, sponsoren die het moeilijk hebben... maar voor alle duidelijkheid: we zijn blij dat er licht aan het einde van de tunnel is. Nu nog even afwachten wat er dinsdag gemeld gaat worden door premier Rutte", doelt Van Helfteren op de aanstaande persconferentie van het kabinet, vanwege de te hoge coronacijfers van de afgelopen dagen.

BeNeLeague

Zoals eerder gemeld: er was deze week meer basketbalnieuws. Vanaf komend seizoen (2021-2022) speelt Feyenoord Basketball in competitieverband ook tegen Belgische clubs. Er komt een nieuwe BeNeLeague, met clubs uit Nederland én België, zo besloten de liga's van de profclubs uit beide landen donderdag.

"Ik wil niet negatief zijn, maar de clubs die het nu financieel al heel moeilijk hebben worden volgend seizoen opgescheept met nog meer uitgaven in de vorm van extra wedstrijden en extra reiskosten", is de eerste reactie van Van Helfteren.

"Voor spelers was het een dooie bedoening." Van Helfteren over de afgelopen periode zonder basketbalwedstrijden

"Maar het idee is wel goed. Al jaren willen we de top van Nederland met de top van België combineren om beter te worden. Om een betere manier van spelers opleiden te kunnen aanbieden en de toeschouwers iets anders voor te kunnen schotelen dan de bekende ploegen uit Nederland."

Beluister hieronder het hele gesprek met Feyenoord Basketball-coach Toon van Helfteren over de hervatting van de competitie, de coronacrisis en de nieuwe BeNeLeague: