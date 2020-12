Volkstuintjes dreigen plaats te moeten maken voor kunstgras voetbalveld

De tuintjes liggen tussen Diergaarde Blijdorp en het Roel Langerakpark in en zijn erg populair. Op dit moment staan 150 gezinnen op de wachtlijst bij de vereniging.

Rust, natuur, spelen en een praatje maken

Een groepje volkstuinders is zaterdag manden in een aantal bomen aan het hangen om de aanwezige ransuilen te helpen aan een mooi plekje om te broeden. Tuineigenaren hebben de tijd van hun leven op het volkstuinencomplex.

"Het is gewoon heerlijk", zegt volkstuinder Jaap de Goede, die hier vaak met zijn zoontje komt. "Philip kan hier lekker spelen, het is grandioos. Zodra je hier door de poort komt, valt de hele wereld van je af." Ook volkstuinder Irene van Oudenniel komt voor haar rust regelmatig naar haar tuintje. "Om even te tuinieren en te rommelen. De kinderen kunnen hier rustig buitenspelen, heel ideaal."

Musa Gohmen heeft drie kinderen en komt in zijn vrije tijd naar de volkstuinvereniging om te genieten van de natuur en een praatje te maken met mensen en te barbecueën. "Het is een soort mini-Rotterdam", vertelt penningmeester Remon Boender. "Je leert heel veel mensen kennen met allerlei achtergronden. Dat is ontzettend leuk, daar kun je veel van leren."

Ongeloof en verontwaardiging

Maar er hangt een dreiging boven de hoofden van de eigenaren. De gemeente Rotterdam wil omliggende verenigingen uitbreiden. Eén van de opties was om twee voetbalverenigingen samen te voegen. Het college van B&W heeft nu de ogen op een variant laten vallen die alleen mogelijk is als een derde van de volkstuintjes plaatsmaakt. Dat stuit op ongeloof, verontwaardiging, verdriet en verzet bij de volkstuinders.

"Ik word er niet goed van als ik eraan denk", zegt Jaap emotioneel. "Het betekent zo veel voor ons. Het is meer dan alleen een tuintje. Er zitten hier mensen van generatie op generatie."

"Verschrikkelijk, niet normaal", zegt ook Musa. "Kijk, hier staan allemaal grote bomen van 85, 90 jaar oud. Als je de natuur kapotmaakt, krijg je geen lucht!"

Ook Irene kon het niet geloven toen ze het plan hoorde. "Dat je een beslissing zou nemen om voetbalvelden te maken op een plek waar zoveel groen is, wat tientallen jaren duurt om zo te krijgen. Maar ook het sociale aspect, we zitten hier met 17 nationaliteiten."

"Hier weg is een regelrechte ramp, dat willen we echt niet", voegt Remon Boender, de penningmeester, toe.

Kunstgras voetbalveld

Voorzitter Rob van Dijk stak vorige week zijn verbijstering over de plannen niet onder stoelen of banken. "Het is juist in deze tijd van sociaal isolement duidelijk geworden hoe belangrijk het voor jong en oud is om van de natuur te kunnen genieten. We zijn erg trots op de diversiteit en cohesie bij SNV."

Eerder moest SNV al gedeeltelijk plaatsmaken voor een uitbreiding van dierentuin en het naastgelegen park. Nu moeten dus minimaal 90 tuintjes misschien gaan plaatsmaken voor een tweede kunstgras voetbalveld van voetbalvereniging Steeds Hooger, inclusief parkeerplaats, kantine en kleedruimte.

De volkstuinders gaan keihard actievoeren tegen de mogelijke sloop van de 90 tuintjes. Ze hopen wethouder Sven de Langen op andere gedachten te brengen.

"Sven, ik hoop dat je hier naartoe kunt komen, om te zien dat wij meer zijn dan een stukje aarde. We zijn mensen, Rotterdammers, die dit met elkaar doen en genieten en voldoen aan alle plannen van de gemeente: gezondheid, groen, recreatie, sport. Het is doodzonde als hier twee kunstgrasvelden komen."

Wethouder De Langen heeft laten weten die uitnodiging aan te nemen. Het definitieve besluit wordt in de zomer van 2021 gemaakt.

Bekijk hier de videoreportage