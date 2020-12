Oud-burgemeester van Zederik Coert van Ee (66) overleden

De voormalige burgemeester van Zederik, Coert van Ee, is overleden. Van Ee was erg betrokken bij de totstandkoming van de fusiegemeente Vijfheerenlanden, waarin Zederik is opgegaan. Hij werd 66 jaar.

Coert van Ee begon in januari 2011 aan zijn burgemeesterschap in Zederik. In 2015 reed hij tegen een bus aan en kwam noodgedwongen thuis te zitten. Hij pakte na een aantal maanden zijn werk weer op, maar eind 2016 bleek dat toch te zwaar. De nasleep van het verkeersongeval belastte hem te veel in combinatie met de fusiegesprekken.

Zederik ging in 2018 samen met Leerdam en het Utrechtse Vianen op in de fusiegemeente Vijfheerenlanden. Daaraan ging een lang traject van voorbereidingen en beslissingen aan vooraf, waarin Van Ee als burgemeester een grote rol speelde.

Donorwet

In 2016 was hij, tegen de partijlijn van het CDA in, uitgesproken voorstander van de nieuwe donorwet. Van Ee kreeg zelf bijna twintig jaar geleden een nieuwe nier en was blij toen de nieuwe wet eenmaal door de Tweede Kamer werd aangenomen.

Nadat hij stopte als burgemeester werd Van Ee bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Nierpatienten.

Sjors Fröhlich, de huidige burgemeester van fusiegemeente Vijfheerenlanden, betuigt via Twitter zijn medeleven aan de familie van Van Ee.

Ook burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam condoleert de naasten van zijn oud-collega.