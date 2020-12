Kogelvesten uit politiewagen gejat, 243 tuintjes dreigen te verdwijnen, dit is het wek- en weerbericht van 14 december

Eerst het weer

Vanochtend is het bewolkt en aanvankelijk valt er nog wat regen of motregen. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het zuidwesten droog. Vanmiddag kan de zon soms even tevoorschijn komen. Met een middagtemperatuur van 12 graden is het erg zacht. Lees hier het hele weerbericht.

Wat je misschien gemist hebt

Dieven hebben zondagavond twee zwaar kogelwerende vesten gestolen uit een politiewagen. Agenten van het basisteam Delfshaven in Rotterdam hadden geholpen bij een medische noodsituatie.



In Rotterdam-Noord dreigen 243 volkstuintjes te verdwijnen. De gemeente is op naar uitbreiding van de naburige stadscamping, scouting, manege en voetbalvereniging en een derde van de volkstuintjes dreigt plaats te moeten maken voor een kunstgras voetbalveld.



Dick Advocaat tevreden met over de 0-3. "Het was wachten op de goal. De eerste helft staat het 0-0 maar toen voelde je wel aan dat we de kansen zouden krijgen als we zo door zouden spelen", vertelt Feyenoord-trainer Dick Advocaat zondagmiddag na de overwinning op VVV-Venlo.



Wat je kunt verwachten

- Het kabinet komt maandag bijeen voor een crisisberaad. Waarschijnlijk komt er maandagavond nog een persconferentie waarin nieuwe coronamaatregelen worden aangekondigd.

- Na bijna twee maanden uitstel staat maandag motorclub Caloh Wagoh voor de rechter. Justitie wil de motorclub verbieden.