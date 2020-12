Motorclub Caloh Wagoh voor de rechter; hoe zat het ook alweer?

Wanneer stond deze rechtszaak eigenlijk gepland?

Op 26 oktober dit jaar. Reden om het proces te verschuiven was onduidelijkheid over de vraag of de motorclubleden wel op de juiste manier waren geïnformeerd. Volgens de rechtbank was dat het geval. Zo was er een mail naar de motorclub gestuurd. Die zou afgelopen zomer binnen een dag zijn beantwoord met 'Krijg lekker de tering, met vriendelijke groet, Caloh Wagoh'. Toch werd de zaak aangehouden, ook om de advocaat meer voorbereidingstijd te geven.

Hoeveel leden heeft de club?

Caloh Wagoh heeft in Nederland enkele honderden leden. De club is een fusie van de Haagse bende de Crips en Trailer Trash Maro Djipen MC. De leden zijn veelal Surinamers, Antillianen en woonwagenbewoners, onder meer van een kamp in Spijkenisse. Maar een motorclub? "Veel leden hebben niet eens een motorrijbewijs", zei een officier van justitie tijdens een eerder proces.

Uit een onderzoek naar de achtergrond van de leden bleek in 2018 dat negen van de tien een strafblad hadden. Gemiddeld ging het om dertien veroordelingen per persoon voor zaken als geweld, wapenbezit en drugshandel.

Wat betekent de clubnaam?

'Calo wago' is zigeunertaal voor 'zwarte woonwagen'. De twee letters H die aan de clubnaam zijn toegevoegd staan voor 'Hood' en zijn een verwijzing naar de Crips.

Wie zijn de kopstukken?

Dat zijn Delano R., alias Keylow, en onderwereldveteraan Greg R. Zij worden gezien als 'moordmakelaars' voor het uitvoeren van liquidaties. Die zouden voor een deel zijn gepleegd in opdracht van de beruchte Ridouan Taghi. Ook voerde de club moorden op bestelling uit voor Turkse criminelen. Zo wordt de liquidatie van Barendrechter Zeki Yumusak (41) gelinkt aan Caloh Wagoh. Voor de moord op de Belg Stefaan Bogaerts in Spijkenisse kijkt justitie eveneens naar Caloh Wagoh.

Per liquidatie zou zo'n 70- tot 80 duizend euro zijn betaald aan de 'makelaars'.

[article:192198:Liquidatie Barendrechter Yumusak:afluisteren via microfoontje in magnetron}

Voor Delano R. blijkt 2 april 1989 overigens een keerpunt in zijn leven te zijn geweest. Die nacht wordt voor een Rotterdamse discotheek het Feyenoordtalent Jeffrey Senn van Basel (18) doodgestoken. Het is de broer van Delano die hiervoor wordt veroordeeld. Niet lang daarna stopt de dan 19-jarige Delano met school en duikt hij de criminaliteit in.

Is er veel bewijs tegen Caloh Wagoh?

Ja. Naast de procedure om Caloh Wagoh te verbieden, loopt het strafproces Eris. Daarin staan twintig mannen, onder wie Delano R., terecht.

Een voormalig lid van de motorclub heeft als kroongetuige een deal met justitie gesloten en talloze belastende verklaringen afgelegd. Het gaat om Tony de G. uit Spijkenisse, die zelf onder meer betrokken was bij de moord op Jaïr Wessels in Breukelen. Tony kreeg wroeging en wilde stoppen met het geweld. Uit angst om zelf geliquideerd te worden, liep hij over naar justitie.

Een schat aan informatie leveren ook de versleutelde pgp-berichten, waarvan criminelen dachten dat de politie ze nooit zou kunnen lezen. Maar door de hacks van de servers Ennetcom en EncroChat bleek dat wel degelijk mogelijk.

Delano R. had zelf overigens ook veel geheime communicatie bewaard. Dat deed hij omdat hij bezig was met serie over de onderwereld voor RTL/Videoland.

Is dit de eerste motorclub die justitie wil verbieden?

Nee. Eerder werden de Bandidos, Satudarah, de Hells Angels en No Surrender al verboden. Over de Hells Angels loopt nog een hoger beroepszaak.