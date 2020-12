Guyon Fernandez over vormcrisis Jørgensen bij Feyenoord: 'Belangrijk om het nu simpel te houden'

Voormalig Feyenoord-spits Guyon Fernandez voelt mee met Nicolai Jørgensen. De Deense aanvaller kampt met een flinke vormcrisis. Hoe moet Jørgensen dit oplossen, vroegen wij Fernandez. "Het is heel belangrijk om het simpel te houden. Juist geen moeilijke dingen proberen," zegt hij in FC Rijnmond.

"Ze zijn echt wel met hem bezig, praten met hem," vertelt Fernandez uit eigen ervaring. Hij heeft ook periodes gehad in zijn loopbaan dat het niet liep en hij niet scoorde. Toch is hij hoopvol. "De terugkeer van Sinisterra biedt wel uitkomst. Berghuis worstelt nog wat met zichzelf, Jorgensen is uit vorm. Als je er iemand bij hebt die niet de malaise van de laatste weken heeft meegemaakt, dan kan hij zich daar misschien aan onttrekken. En misschien halen andere spelers dan ook weer meer hun niveau."

Feyenoord won met 3-0 in Venlo en pakte zo weer eens drie punten na een mindere reeks wedstrijden. De Rotterdammers staan derde, op vier punten achterstand van koploper Ajax. Volgens Fernandez is die plek het maximaal haalbare in dit seizoen. "Als je realistisch bent heeft Feyenoord minder materiaal dan PSV en Ajax. Dus de derde plaats is denk ik het maximaal haalbare."

Sinclair Bischop, die samen met Thomas Verhaar ook aan tafel zat in FC Rijnmond, is het daar niet mee eens. "Als je op 4 punten zit van de concurrentie met de winterstop, dan kan je niet zeggen dat het al kansloos is. Ik teken nog niet voor een derde plaats. Feyenoord heeft een ploeg die moeilijk te kloppen is. Ajax en PSV krijgen misschien hun problemen ook nog wel. Normaal gesproken eindig je daar niet boven, maar het is nog te vroeg om al conclusies te trekken."

Sparta maakt indruk

Sparta maakte indruk in Tilburg en won van Willem II. Één van de blikvangers was opnieuw Abdou Harraoui. Volgens Fernandez heeft hij zijn plafond nog niet bereikt. "Ik schaal hem in de categorie van clubs als AZ. Hij laat het elke keer zien. Een mooie speler, al behoorlijk compleet voor hetgene wat hij doet."

Het middenveld van Sparta staat sowieso momenteel vast. Een hard gelag voor Wouter Burger, die op huurbasis speeltijd wilde maken bij een andere club, maar opnieuw op de bank zit. "Als je in een draaiend elftal er naast staat en dan niet speelt, dan weet je hoe de situatie is. Het is voor hem en zijn ontwikkeling ook goed om zoiets mee te maken," kijkt Fernandez naar zijn situatie. "Hij is nog superjong en investeert in zichzelf. Hij kon van tevoren niet weten dat het zo zou lopen. Hij moet zich nu in die ploeg knokken. Ik ben er van overtuigd dat zijn kansen nog wel gaan komen," vult oud-ploeggenoot Thomas Verhaar aan.

Kijk hieronder de volledige uitzending van FC Rijnmond terug:

https://www.youtube.com/watch?v=K9sNAE1vAe8