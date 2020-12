Een week lang op straat slapen voor daklozenopvang in Spijkenisse

Dakloze mensen zijn al lang niet meer de swiebertjesfiguren van weleer. Iedereen kan dakloos worden. Dat is de ervaring van Yolanda Groeneweg van 'Stichting Op Weg Naar Huis'. Deze stichting heeft twee opvanglocaties in de regio voor mensen die tijdelijk zonder huis zitten. Het aantal aanvragen is zo groot dat er een nieuwe locatie nodig is, in Spijkenisse.

"Het is heel belangrijk dat ook hier een opvang komt. Er zijn zo verschrikkelijk veel aanmeldingen, dat wij het niet kunnen bolwerken met de locaties in Oud-Beijerland en Capelle aan den IJssel", benadrukt Yolanda.

Voor de opvanglocatie in Spijkenisse is ongeveer 15 duizend euro nodig. Geld dat Yolanda niet heeft. "Het is heel moeilijk. Wij krijgen geen subsidie." Om dit bedrag bij elkaar te verzamelen, is er door twee jongens, uit Leiden en Amsterdam, een speciale actie op poten gezet, 'Cup of Change' genaamd.

"Ik heb een tijdje geleden bedacht dat we iets voor dakloze mensen in Nederland wilden doen en bij onze zoektocht zijn we er eigenlijk achter gekomen dat we dat vooral willen doen voor onzichtbare daklozen", vertelt initiatiefnemer Erik Arends.

Tussen wal en schip

"Dit zijn mensen die net dakloos zijn geworden en daardoor er nog niet uitzien als het standaard type dakloze, dat wij misschien voor ons zouden zien. Zij krijgen bij het gemeentehuis niet de status van dakloos, want ze zouden zelfvoorzienend moeten zijn. Maar ze hebben veel problemen en hebben geen dak boven hun hoofd. Ze kunnen niet bij de opvang slapen en krijgen dus ook geen eten of een uitkering. Hierdoor wordt het probleem alleen maar groter", legt Erik uit.

Hij gaat samen met een collega een week lang op straat leven en maakt daar opnamen van voor hun late night programma op YouTube. Ze hopen op deze manier zoveel mogelijk geld op te halen voor de stichting. Mensen kunnen via de website van de actie een donatie doen. "We gaan ervoor!", vervolgt Erik enthousiast. "Ik vind dit fantastisch. Het zijn echt onze helden", vult Yolanda aan.

Geen cent op zak

De heren hebben geen cent op zak. "We leveren onze laatste vijftig euro in bij het goede doel. En dan zijn we op onszelf aangewezen. Dus we gaan de mensen op straat om wat eten vragen."

Spannend is dit natuurlijk wel. "Ik besef nog niet helemaal wat er gaat gebeuren. Ik denk dat als het vanavond gaat schemeren en de honger begint in te slaan, dat ik me dan goed realiseer waar we aan zijn begonnen."

Naast het ophalen van geld, hoopt Erik ook een bepaald bewustzijn te creëren bij mensen. "Ik denk dat de mensen toch een beetje een vies beeld hebben als het om daklozen gaat. Terwijl het gewone mensen zijn zoals jij en ik die in de ellende beland zijn. Ik denk dat het goed is om hierbij stil te staan en te zorgen dat ook zij een betere kerst tegemoet gaan."