Podcast Rijnmond: 'Ik begrijp niet waarom Feyenoord dit niet tegen Wolfsberger kon'

In de wekelijkse Podcast Rijnmond praten we na over het mooie Rotterdamse eredivisieweekend, met twee zeges voor Feyenoord en Sparta. Toch zijn er bij de Feyenoord-zege ook kanttekeningen te plaatsen door Frank Stout, Ruud van Os, Sinclair Bischop en Dennis van Eersel.

Zo trapt Sinclair Bischop af. "Ik begrijp niet waarom dit niet tegen Wolfsberger kon. Dat was ook een ploeg met veel balverlies, maar toen zag ik niet de geest die er in Venlo wel was. Spelers haalden weer hun niveau, zoals Berghuis en Kökcü. En dan begrijp ik niet dat je drie dagen daarvoor zo'n wanprestatie levert."

Ruud van Os vond het mooi dat juist Jens Toornstra zijn waarde voor Feyenoord weer had. "Het masterplan aan het begin van het seizoen, daar kwam Toornstra niet in voor. Hij was nu wel de man die Feyenoord over het dode punt heen helpt. Aan het begin van het seizoen werd al gezegd dat hij zijn plek weer zou veroveren. En hij doet het."

Dennis van Eersel tempert de euforie iets. "Als Feyenoord ook van deze tegenstander niet had gewonnen, dan was het echt heel vervelend geworden. Dit is een opsteker, na twee Europese nederlagen en twee gelijkspelen achter elkaar. Maar alles is ook niet meteen koek en ei omdat Feyenoord uit bij VVV wint."

Sparta wint voor het eerst sinds 1992 in Tilburg

Uiteraard ging het ook over Sparta, dat voor het eerst sinds 1992 eindelijk weer eens een eredivisieduel bij Willem II wint. Daarmee is Elden de Getrouwe uit de boeken geschoten. "Ik ben het met Fraser eens dat dit de beste eerste helft van Sparta van dit seizoen was," zegt Bischop, die verslag deed in Tilburg. "Ik had het niet verwacht na de competitiestart, maar Sparta heeft zijn zaakjes goed op orde."

Luister hierboven naar de volledige aflevering van de FC Rijnmond Podcast.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!