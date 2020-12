Dreigende lockdown zorgt voor rijen in stadscentrum Ridderkerk

"Het ging op sociale media al rond dat alles misschien dicht gaat. Wij zijn allebei vrij dus doen nog snel maar wat inkopen. Zoals luchtjes en andere standaard dingen," zegt een winkelende man. "Toch nog snel een cadeautje kopen", zegt een andere centrumbezoeker. Zij maakt zich zorgen om de winkeliers. "Ik vind het heel erg voor ze."

Een andere passant vindt het hard nodig dat de winkels dicht gaan. "Gewoon 'hup' een lockdown en maar even een maandje aankijken wat het virus dan gaat doen. Dit werkt zo niet. Ik werk in de zorg en zie genoeg. In de winkelcentra duiken we er nog allemaal bovenop. Een avondklok is ook wel handig."

Winkelhart Ridderkerk

Voor de winkeliers zal een lockdown een grote impact hebben zegt Ruud Scheenjes namens Winkelhart Ridderkerk. "Dat zal een flinke dobber zijn. Veel ondernemers hebben juist spullen ingekocht voor de kerst. Ja, waar laat je dat?"

Scheenjes snapt dat er maatregelen genomen moeten worden, maar is van mening dat het probleem niet bij de kleinere winkelcentra ligt. "De drukte valt hier mee. De grote problemen liggen in de grotere steden. Heel jammer dat wij dan mee moeten."

Inmiddels heeft hij enkele ondernemers gesproken over de dreigende lockdown. "Ze zijn er best van geschrokken. Ondernemers zijn erop ingesteld om voor de kerst veel spullen te verkopen."