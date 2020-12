Rozenburgers zijn openingen Calandbrug beu

"Soms moeten er twee of wel drie schepen langs. En dat ook nog in de spits", verzucht Rob Oosterlee, technisch voorzitter van de gebiedscommissie Rozenburg.



Voor hem is het ook geen geheim dat bruggen in de regio tot ontsluitingsproblemen leiden. De openingen van de Spijkenisserbrug en de Botlekbrug leiden, door openingen én storingen, al jaren tot ergernis in buurgemeente Spijkenisse. "Wij zitten nu in het zelfde schuitje", weet Oosterlee.

Sinds het tracé voor de Blankenburgverbinding (A24) tussen Vlaardingen en Rozenburg jaren geleden bekend werd, weten de Rozenburgers dat de oude opritten naar de A15 verdwijnen. Ze hadden, ook Oosterlee, hoop dat er nog een gaatje zou worden gevonden. "Volgens mij is dat er wel. Sinds de aanleg van het Theemswegtracé voor het spoor is de oude spoordijk vrijgekomen. Ik zie daar wel een kans."

Te weinig ruimte

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat gooit die deur direct dicht. "Uit onderzoek blijkt dat er voor een veilige toerit vanuit Rozenburg richting Europoort te weinig ruimte is tussen de aansluiting Trentweg en de verbindingsboog van de A24 richting Europoort. Daarvoor gelden minimale afstanden die tussen opeenvolgende in- en uitvoegers en weefvakken moet worden aangehouden. Hieraan kan niet worden voldaan. Ook zonder de havenspoorlijn is dit niet mogelijk."

Als alternatief gaat Rijkswaterstaat onderzoeken of de openingen van de Calandbrug via informatieborden (drips) kan worden verspreid. In Spijkenisse krijgen de inwoners deze info al voor de Spijkenisserbrug en de Botlekbrug. In Rozenbrug staan die drips nog niet.

Oosterlee: "Beter iets dan niets. We zullen als Rozenburgers nog meer de samenwerking met Voorne-Putten over de ontsluiting moeten blijven zoeken. En misschien dat de Coolsingel nog iets voor ons kan betekenen."