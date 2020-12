Minderjarigen krijgen gevangenisstraf voor groepsverkrachting in kelderbox in Maassluis

Zes minderjarigen zijn door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot een straf van 120 tot 240 dagen jeugddetentie. Ze zijn schuldig aan een groepsverkrachting in een kelderbox in Maassluis in 2018. Een zevende persoon, die destijds 18 jaar was, is ook veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht.