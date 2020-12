'Slaan we die overgebleven tand er ook nog uit' - justitie eist verbod van motorclub Caloh Wagoh

In de extra beveiligde 'bunker' op Schiphol heeft justitie maandag een verbod geëist tegen motorclub Caloh Wagoh. De club heeft volgens justitie lak aan wet, recht en overheid. En is gestoeld op geweld. "Slaan we de overgebleven tand er ook nog uit en een knieschijf aan splinters."

Volgens het OM komen de inkomsten van Caloh Wagoh voor een belangrijk deel uit drugshandel en liquidaties. De club zou ook gericht op zoek zijn gegaan naar leden, die zich daarmee bezighielden. Kopstuk Delano R., die inmiddels vast zit als 'moordmakelaar', zou ook in detentie nog delen in de opbrengsten.

In de regio Rijnmond wordt Caloh Wagoh onder meer gelinkt aan de liquidaties van Stefaan Bogaerts in Spijkenisse en Zeki Yumusak in Rotterdam.



De motorclub, voor een groot deel bestaande uit Surinamers, Antillianen en 'kampers', is een samensmelting van straatbende de Crips uit Den Haag en motorclub Trailer Trash uit Spijkenisse en omgeving.

Ratten elimineren

Caloh Wagoh drijft volgens justitie op geweld en intimidatie. De passie voor motorrijden zou slechts bijzaak zijn en veel leden zouden niet eens beschikken over een motorrijbewijs.

Tijdens de zitting werd maandag een filmpje getoond van onbekende herkomst. Daarop is een doodsbange man te zien, die door een Caloh Wagoh-lid wordt geslagen. Het slachtoffer moest excuses aanbieden aan de club. Ook was in de rechtszaal een deel van een documentaire te zien, waarin gemaskerde bestuursleden optreden. "Mijn business is het elimineren van ratten", zei een van hen. "Je moet je emoties kunnen uitschakelen."

Over liquidaties en de voorbereiding daarvan klonk het: "Je moet weten waar die rijdt, wat 'ie eet, wat 'ie schijt."

Leden die verraad pleegden werden met een 'bad standing' uit de club gezet, zegt justitie. Zo werd een ex-lid beroofd van geld en sieraden, in elkaar geslagen en met de dood bedreigd. Hij werd daarna ontvoerd naar de woning van de president van zijn 'chapter' en daar opnieuw mishandeld. De president zou daarna via Facebook nog eens een oproep hebben gedaan om het slachtoffer op te zoeken. "Slaan we de overgebleven tand er ook nog uit en een knieschijf aan splinters."

Kroongetuige Tony de G.

Veel bewijzen tegen de Caloh Wagoh steunen op verklaringen van kroongetuige Tony de G. uit Spijkenisse. Hij kreeg wroeging na de liquidatie van cokedealer Jaïr Wesels op een parkeerterrein bij Breukelen. De G. vluchtte naar Spanje en werd daar gearresteerd. Na zijn aanhouding besloot hij als kroongetuige te gaan samenwerken met justitie, in ruil voor bescherming en strafvermindering. Zijn verklaringen zijn belangrijk voor het Eris-proces tegen twintig leden van Caloh Wagoh. Die rechtszaak staat los van het proces over het verbod van Caloh Wagoh.

Volgens de advocaat van de club is de betrouwbaarheid van Tony de G. nog niet vastgesteld en mogen zijn verklaringen dus geen rol spelen in dit proces. Hij stelde dan ook voor om de rechtszaak te verdagen totdat het Eris-proces is afgerond. Justitie voelt daar niets voor. Ook tegen leden van andere motorclubs liepen strafzaken toen hun club door de rechter werd verboden, stelt het OM. Dat gold bijvoorbeeld voor No Surrender, Bandidos en de Hells Angels.

Volgens justitie zinspelen Caloh Wagoh-leden overigens al op een mogelijk verbod van hun club. In groepsapps zouden ze aankondigen om dan weer als 'Crips' door te gaan.