Ridgeciano Haps terug bij Feyenoord, blessure Berghuis valt mee

Haps is terug bij Feyenoord, Berghuis kan spelen tegen Vitesse, herstel Bijlow loopt vertraging op

Ridgeciano Haps is weer terug bij Feyenoord. De linksback traint nog apart van de groep om zijn conditie weer op te bouwen, nadat hij enkele weken afwezig is geweest.

Haps zal dus ook nog niet bij de wedstrijdselectie van Feyenoord zitten in de komende duels tegen Vitesse en Heerenveen. Eerder zei trainer Dick Advocaat dat Haps, wanneer hij weer terug zou zijn, zelf tekst en uitleg zou geven over de precieze redenen van zijn afwezigheid.

De blessure van Steven Berghuis valt mee. De aanvoerder van Feyenoord stapte in de slotfase van de wedstrijd tegen VVV van het veld met liesklachten. De verwachting is dat hij zondag tegen Vitesse gewoon inzetbaar is.

Er is ook een tegenvaller voor Feyenoord. Doelman Justin Bijlow hoopte in de winterstop weer aan te kunnen sluiten, maar zijn voetblessure houdt hem nog tot in de belangrijke en volle januari-maand aan de kant.