In de rij voor de laatste inkopen tot de lockdown start: "Ik moet postzegels kopen voor de kerstkaarten"

Het was druk in het centrum van Rotterdam en Dordrecht. Vanwege de dreigende extra maatregelen besloten veel mensen nog snel even naar de winkels te gaan om hun laatste kerstinkopen te doen. "Ik hoorde dat vandaag de winkels gaan sluiten, dus ik dacht ik ga even wat kleding kopen."

Het winkelend publiek heeft gehoord dat premier Rutte maandagavond waarschijnlijk bekend zal maken dat de winkels moeten sluiten. "Daardoor dacht ik: toch maar even vlug langs", vertelt een shoppende vrouw. Ook in Dordrecht worden cadeautjes ingeslagen. "Ik moet postzegels kopen voor de kerstkaarten", vertelt een shopper in Dordrecht.

De nieuwe maatregelen gelden tot 19 januari dus de laatste kerstinkopen worden maandag nog snel gedaan. De drukte in de winkelstraten valt ook de centrumbezoekers op. "Zo hoort het niet, zo druk", laat een man in de rij voor de Bijenkorf weten. Maar niet iedereen vindt dat erg. "Mensen houden zich aan de regels, dus het is goed zo", aldus een vrouw die nog snel wat cadeautjes voor de kleinkinderen koopt.

Ook bij de bibliotheek in Dordrecht is het druk. "Winkelen kan niet meer straks, dus dan gaan we lezen." Online winkelen is straks nog wel mogelijk, maar sommige bezoekers gaan toch liever naar de winkels toe. "Ik bestel heel weinig online, omdat ik vind dat de winkeliers ook moeten verdienen." De Dordtse winkeliers geven aan maandagavond niet per se langer open te blijven.