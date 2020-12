Uitslag poll: Ruime meerderheid vindt zwaardere maatregelen terecht

Premier Rutte spreekt vanavond het volk toe en legt dan uit welke maatregelen er gaan gelden tot en met 19 januari. Al eerder lekte het nieuws dat er hoogstwaarschijnlijk een vergaande lockdown komt, waarbij onder andere scholen, kappers en niet-essentiële winkels dicht gaan.

'Had eerder moeten gebeuren'

Op onze sociale media kanalen gaan mensen flink los over de dreigende lockdown. Voor velen komt deze lockdown te laat. "Had veel eerder moeten gebeuren", zegt Patrick Lemmen op Facebook. Miranda Bout is het daar mee eens: "Maanden lang heeft het kabinet tijd gehad om met een lockdown te komen, maar dat was niet nodig. Nu, vlak voor de kerst gaan ze het toch nog effe doen."

'Massaal schijt aan maatregelen'

Veel van de mensen die op onze sociale media kanalen reageren, vinden dat we de lockdown aan onszelf te danken hebben. Zo zegt Joyce Van Der Burgh Sanders: "Het is te krankzinnig voor woorden dat de mensen massaal schijt hebben aan voorgaande maatregelen. Ik hou me aan de regels en straks word ik besmet door mensen die het niet nauw nemen met deze regels, of eraan twijfelen."

Petra Sjouken laat op Facebook weten daar mee eens te zijn: "Terecht dat er strengere maatregelen komen. Dat alles omdat er nog steeds een groep mensen is die de ernst niet inziet en denkt dat het een complot van de overheid is om de bevolking eronder te houden."

'Wat een farce'

Ook de bijna 23 procent die het niet terecht vindt dat er zwaardere maatregelen komen, laat zich horen op Facebook. Zo zegt Bianca De Bie: "Ze zijn helemaal gek geworden!? Helpt vast net zo goed als die mondkapjes."

Rick van Hemert voegt daar aan toe: "Wat een farce."

Poll-uitslag

