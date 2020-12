Spoedeisende hulp Beatrixziekenhuis voorlopig niet in gevaar

De spoedeisende hulp van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem blijft voorlopig open. Nieuwe besluiten over de acute zorg in Nederland, waar ook het ziekenhuis onderdeel van uit maakt, worden vooralsnog niet genomen. Dat schrijft minister Van Ark aan de Tweede Kamer.

Na de zomer ontstond onrust in de regio Gorinchem toen verhalen uitlekten over onderzoek naar de toekomst van de acute zorg in Nederland. Mensen vreesden na het lezen er van dat het Gorcumse ziekenhuis door de plannen zou kunnen worden geraakt. Online werd een petitie opgestart, die inmiddels door 21 duizend personen is ondertekend.

Het Tweede Kamerlid Liliane Ploumen (PvdA) stelde vragen aan minister Van Ark. Die zegt dat sluiting van de spoedeisende hulp (nog) niet aan de orde is. Eerst wordt onderzoek gedaan naar de toekomst van de acute zorg.