Dit zijn de winkels die openblijven en de contactberoepen die mogen doorwerken

De Rijksoverheid heeft een lijst gepubliceerd van winkels en voorzieningen die open kunnen blijven in de nieuwe lockdown. Ook is er een overzicht naar buiten gebracht van contactberoepen die tóch door mogen werken en van cruciale beroepen.

Dit zijn de winkels die gewoon open blijven:

• Supermarkten en andere levensmiddelenzaken

• Markten voor levensmiddelen

• Drogisterijen en apotheken

• Servicepunten voor het versturen of ontvangen van brieven en postpakketten

• Dierenspeciaalzaken

• Banken en andere punten voor financiële dienstverlening

• Opticiens en audiciens

• Tankstations

• Thuiszorgwinkels

• Autogarages en locaties voor reparatie en onderhoud van consumentenartikelen

• Wasserijen en stomerijen

• De afhaalfunctie bij doe-het-zelf-zaken (afhalen van bestelling)

• Winkels buiten voor kerstbomen en bloemenverkoop

• Groothandels (business to business)

Er is ook een overzicht gepubliceerd van uitgezonderde contactberoepen; zij mogen dus de komende tijd wel doorgaan met hun werk. Dat overzicht beslaat meer dan honderd functies, bijna allemaal in de zorg. Je kunt de hele lijst hier downloaden .

Hieronder alvast een paar uitzonderingen:

• Artsen in brede zin, dus ook tandartsen, oogartsen en bijvoorbeeld verloskundigen

• Dierenartsen

• Audiciens en opticiens

• Personeel van bloedbanken

En dit is een overzicht van de cruciale beroepen:

• Personeel werkzaam in vitale processen

• Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen

• Leraren en personeel op scholen, bijvoorbeeld voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens

• Openbaar vervoer

• Voedselketen. Dat moet breed worden gezien, zegt de Rijksoverheid: de keten bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst

• Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel

• Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis

• Kinderopvang

• Media en communicatie, voor informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt

• Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard): meldkamerprocessen, brandweerzorg, ambulancezorg, GHOR, crisisbeheersing van de veiligheidsregio's

• Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken

• Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging, toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen